Unión de Sunchales jugará en San Francisco

Luego de haber tenido fecha libre el fin de semana anterior, Unión de Sunchales vuelve al ruedo en el Federal A visitando este domingo a Sportivo Belgrano de San Francisco por la séptima fecha de la Zona 3. El cotejo se iniciará a las 15.30 con el arbitraje de Brian Ferreyra, de Venado Tuerto.

El Bicho Verde tuvo buenas sensaciones en la última presentación cuando superó Douglas Haig en el estadio de la Av. Belgrano. Hoy tratará de mantener ese envión anímico ante un rival siempre complicado, que de local se potencia. Cabe mencionar que los dos equipos tienen 7 puntos, tratando de ingresar al lote de los cuatro primeros.

Los demás encuentros de esta zona serán: hoy a las 16, El Linqueño vs. Independiente de Chivilcoy; Defensores de Pronunciamiento vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay y Defensores de Villa Ramallo vs. Douglas Haig de Pergamino. Tendrá fecha libre el puntero Sp. Las Parejas.