9 de Julio irá por un triunfo que lo saque del último lugar de la tabla

Por la séptima fecha del Federal A, 9 de Julio tendrá este domingo su sexta presentación por la Zona 4 y la tercera en el estadio Germán Soltermam. A partir de las 18 se medirá con Juventud Antoniana de Salta en un partido, dentro de este tramo inicial de la temporada, importante para seguir tomando confianza en el regreso de la entidad rojiblanca a la tercera categoría del fútbol argentino. El encuentro será arbitrado por Fernando Marcos, de Bahía Blanca.

La trascendencia lo da estrictamente el factor numérico. Si 9 de Julio gana, dejará al elenco salteño en el último puesto, y por primera vez desde que arrancó el torneo, la escuadra rafaelina se verá fuera de los puestos de descenso, recordando que pierde la categoría el último de cada zona.

Más allá de ese dato, que todavía con tanto por jugar durante el año parece no ser tan prioritario ahora, el conjunto de Maximiliano Barbero intentará seguir progresando en cuanto al funcionamiento como equipo. Hace dos semanas, cuando superó a Gimnasia y Tiro, se dio el gusto de convertir y ganar por primera vez en una misma tarde. Luego, el domingo pasado pudo lograr que un delantero convierta su primer tanto, a través de Fernando Nuñez, en lo que fue también el primer gol de visitante.

Como aspecto saliente en lo que aún es una materia pendiente, surge ahora con claridad el detalle de mantener el arco en cero. Y lograrlo ante lo que hoy asoma como un rival directo puede ser trascendente.



VUELVE CENTURIÓN

Luego de cumplir la fecha de suspensión, Facundo Centurión está en condiciones de reaparecer en la zaga del equipo rafaelino, recordando que en Misiones lo reemplazó Tiago Peñalba. A priori, podría ser el único cambio dispuesto por el cuerpo técnico, que este domingo terminará de confirmar la alineación titular.

Respecto al rival, Juventud viene complicado no solo por los resultados (en la última fecha igualó de local con Sol de América), sino por los cuestionamientos hacia el entrenador Gabriel Nasta, que en Rafaela indudablemente se jugará mucho de cara su continuidad en el cargo.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Fernando Marcos. Asistentes: Marcos Horticolou y Emiliano Bustos. Cuarto árbitro: Alejo Cid.

Horario: 18.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Matías Loboa y Sebastián Acuña; Alex Salcedo, Maximiliano Aguilar, Braian Peralta; Wilson Ruiz Díaz; Román Bravo y Fernando Nuñez. DT: M. Barbero.

Juventud Antoniana: Carlos López Rubio; Martín Correa, Martín Albarracin, Facundo Ruiz y Facundo Velazco; Hernán Vargas, Maximiliano Martinez, Leonel Ceresole y Martín Esparza; Juan Manuel Perillo y Ricardo Gómez. DT: G. Nasta.



OTROS PARTIDOS

Este domingo también jugarán: a las 17 Sol de América de Formosa vs. Boca Unidos de Corrientes, Mauricio Martín; y Central Norte de Salta vs. Crucero del Norte, Joaquín Gil.