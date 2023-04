El por qué de la suba del dólar

Tremenda semana hemos vivido los argentinos en materia económica, si bien somos ciudadanos de lomo curtido en esta materia, sufrimos hasta que el día jueves el BCRA y el Ministerio de Economía, se decidieron a tomar medidas. En las próximas líneas intentaremos explicar de la manera más sencilla posible la nueva situación, el escenario económico de las próximas semanas y el impacto en nuestros bolsillos, que es en definitiva lo que nos importa.

La autoridad monetaria, el Banco Central de la República Argentina, tomo las siguientes medidas: postergó de manera compulsiva la posibilidad que los privados paguen servicios al exterior, subió la tasa de política monetaria 300 puntos básicos y aumentó la tasa de devaluación del dólar oficial.

La primera medida es la que podríamos decir que no impacta directamente sobre nuestros bolsillos, aunque su gravedad no deja de ser importante. Como las arcas del BCRA están sin dólares, con esta medida se les prohíbe a quienes contrataron servicios que se proveen en el exterior, a que los paguen, en algunos casos por 60 días, en otros por 90 y en algunos hasta fin de año. Estos servicios van desde fletes del comercio exterior, hasta contratos realizados con profesionales radicados fuera del país. Los privados que contratan servicios en el exterior quedarán muy mal comercialmente para volver a hacer futuras operaciones, dado que no pagarán por las mismas en el tiempo pactado. También se incumple con el pago de los intereses y préstamos tomados que estén vencidos. Pero tranquilos pues los servicios como Netflix y similares que están incluidos dentro del ámbito del Impuesto País, no están dentro de la órbita de las suspensiones.

La falta de reservas en el BCRA es uno de los motivos que empujan el valor del dólar libre. La suba de la tasa de política monetaria se ordena debido a que el último índice de inflación dio muy alto, 7,7% y se espera que el próximo también sea similar, si lo anualizamos estaríamos en un valor cercano a una inflación que superaría el 125% anual, por lo que, con la vieja tasa de política monetaria, los plazos fijos pagaban menos que la inflación. La nueva tasa se le aproxima un poco más, 81% TNA que equivale a una tasa efectiva del 121%. Esto explica otro de los motivos por los cuales esta semana se corrigió el valor del dólar paralelo, ya que al no convenir dejar los pesos a plazo fijo, dado que perdían valor frente a los bienes por la suba de precios, parte de estos se dolarizaron haciendo subir el precio por mayor demanda.

Conjuntamente con estas medidas se anunció también que se irá actualizando, es decir devaluando el precio del dólar oficial a mayor ritmo del actual, las próximas devaluaciones serán del 8% mensual, hasta el momento eran del 5 y 6% mensual aproximadamente. Esto reducirá la brecha entre la moneda oficial y la cotización paralela, que alimenta las especulaciones sobre un salto devaluatorio.

Explicados los motivos económicos, sin entrar en otros de carácter político, por el cual entendemos subió el dólar blue, intentaremos ahora estimar el valor que alcanzará en las próximas semanas. Para ello utilizaremos lo mismo que usa el BCRA, la devaluación del dólar oficial, el valor que paga la autoridad monetaria para absorber pesos (Lelic) y la tasa de inflación. Para ello, y solo para tener un parámetro, podemos promediar entre dichas variables y esperar una suba que, si la medimos mensualmente, será del 7% por cada mes y una brecha que se mantendrá en el 100% entre oficial y blue. Repetimos, este análisis o juego de números puede ser una información más para la toma de decisiones, pero bajo ningún punto de vista debe tomarse como una predicción que se cumplirá, el principal motivo de calcularlo es para evitar pánico cuando se vaya moviendo la divisa, ya su suba no es lineal, sino que se va materializando en saltos periódicos en diferentes períodos de tiempo.

Realizadas las recomendaciones correspondientes y partiendo de la cotización de 430 pesos por dólar, tendremos antes de las elecciones PASO un dólar que superará los $500, pero no es que subirá de a poco como lo hace la inflación o el dólar oficial, sino que lo hará en saltos que suelen asustarnos y el miedo es malo para la realización de negocios y la toma de decisiones. Solo proyectamos hasta las primeras elecciones debido a que luego de éstas cambiarán las expectativas de la población en materia económica y esto influirá en todas las variables.

Por último, más que al dólar, debemos mirar la inflación que es la que carcome nuestros bolsillos mes a mes, en similar medida de la que aplicamos para ajustar al blue en los párrafos anteriores.



