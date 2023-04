En la víspera Natalia Simoncini, creadora rafaelina radicada en México, difundió un mensaje bajo el título No me interesa, que a continuación reproducimos.

¿Alguna vez te han dicho o has dicho "no tengo tiempo"? Normalmente, o el 80% de las veces, eso significa "no me interesa".

No me interesa lo que tienes para decirme, no me interesa lo que tienes para ofrecerme, no me interesa aprender nada más... no me interesas.

En estos tiempos tan inconexos, en donde la música es siempre canal de encuentro y sanación, es muy valioso coincidir contigo.

Hoy quiero obsequiarte mi tiempo y lo que mejor aprendí a hacer: música.

#1: Podrás acceder a un Concierto 100% en vivo, sin edición, sin cortes ni segundas tomas. Esto es directo, de mi corazón al tuyo.

#2: Podrás adentrarte al imponente Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana; recinto impregnado de historia y cultura.

#3: Podrás ingresar de manera libre y gratuita, con un solo click. Estará disponible algún tiempo más y puedes sintonizarlo aquí: https://cutt.ly/TfI0T7u

A cambio te propongo un pequeño acuerdo:

Destinemos, cada uno/a desde donde nos encontremos, al menos 2/3 H semanales para impregnarnos de arte. No importa lo que elijas (música, pintura, escultura, lectura, danza, etc), importa que magnifiques la trascendencia de este escenario privilegiado -el arte- desde el cual ser protagonista de un cambio significativo de vida para, por ej. (aquí va un aporte), resignificar los modos de relación desigual entre géneros.

Reitero lo que expresé en el minuto 1:19:45 del Concierto:

"Sabemos que para quienes nos dedicamos al arte es tan necesario el acompañamiento, el cariño, la escucha... quizás porque hay otros intereses ligados que están más allá de nuestros propios egos, vanidades y hasta divismos. Creo que el arte es una herramienta maravillosa para aportar belleza, creo que el arte nos sensibiliza, nos hace mucho bien, nos sana y muchas veces -lo digo por experiencia propia- hasta nos salva."

Apreciaré mucho tus comentarios, suscripción a mis canales de YouTube, Facebook e Instagram, pulgares arriba, y todo lo que nos permita estar en contacto. Recuerda que es la única manera que tenemos para comunicarnos, para saber que caminamos en la misma dirección, para comprometernos a ser y hacer un poquito mejor cada día de nuestra existencia.

"No creo que podamos separar el arte de la dignidad y la esperanza humana" - Adrienne Rich

¿Estás preparado para ser protagonista de este cambio con una pequeña acción?



Natalia Simoncini

La Dama del Folk-Rock™