TRL: en la fecha libre de CRAR cayó el líder

Este sábado tuvo fecha libre el Círculo Rafaelino de Rugby en el torneo de segunda división del Torneo Regional del Litoral, recordando que el sábado que viene jugará el partido pendiente con La Salle que lo pondrá al día con el programa de partidos.

En los encuentros que se disputaron por la séptima fecha, la nota estuvo en la derrota del puntero Jockey de Venado Tuerto en Rosario ante Los Caranchos por 34 a 30. Recordemos que CRAR había superado a Los Caranchos en la jornada pasada.

Los otros resultados fueron: Logaritmo 24 - Tilcara 53; Alma Juniors 39 - Universitario de Santa Fe 10 y Provincial 19 - La Salle 50.

Las posiciones: Jockey de Venado Tuerto 30 puntos; Los Caranchos 24; CRAR 20; La Salle y Tilcara 15; Alma Juniors 14; Provincial 5; Logaritmo 4; Universitario de Santa Fe 0.

La octava fecha se jugará el 6 de mayo (primero CRAR jugará con La Salle el 29), con estos cotejos: Tilcara vs Alma Juniors; La Salle vs. Logaritmo; Universitario de Santa Fe vs. Los Caranchos y Jockey de Venado Tuerto vs. CRAR. Libre: Provincial.

De tal modo, esto implica que si el Círculo Rafaelino puede derrotar a La Salle con bonus, luego tendría la posibilidad de viajar a Venado Tuerto con la posibilidad de alcanzar la punta con una victoria, en el caso que se consiguiera apoyando más de cuatro tries y su rival no sumara unidades.