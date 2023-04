Sigue la fiscalización para el mantenimiento de propiedades

El mantenimiento de lotes, patios y espacios verdes son acciones que deben realizarse para cumplir con las normativas y colaborar con la salud de la población, el orden y la higiene urbana. Según el protocolo de actuación, frente a un lote que no se encuentra en condiciones, primero se informa al propietario sobre la infracción para que en el transcurso de las 48 horas pueda realizar la limpieza del espacio (emplazamiento). Si se detecta que no se cumple con lo solicitado, se procede a realizar una multa por incumplimiento. Finalmente, se solicita al juez una orden de allanamiento para el ingreso en las propiedades privadas. Los procesos legales muchas veces requieren el envío de notificaciones a distintos puntos del país, por lo que es importante que cada ciudadano sea responsable frente a su propiedad, evitando este tipo de procedimientos. Se solicita especial atención a los propietarios de casas o lotes en venta, que muchas veces no tienen en cuenta el mantenimiento. También a los comercios inmobiliarios encargados para que consideren esta situación.



CIFRAS

En los últimos 6 meses se realizaron 2.098 emplazamientos y 592 multas, que implicaron 470 órdenes de allanamiento sin cerramiento y 126 con cerramiento. Estas últimas implican un trabajo más complejo por la dificultad que requiere ingresar a propiedades cerradas. Si bien las cifras son menores que otros años durante el mismo período por la falta de lluvia, estamos frente al cambio de temporada con algunas precipitaciones que exigen una atención mayor al tema.

La Ordenanza Nº 3.508 regula la higiene urbana y establece que los lotes baldíos deben estar libres de yuyos o malezas y que cada vecino que posea vereda con césped deberá mantener la superficie corta, limpia y ordenada.

Es necesario cumplir con la obligación de mantener y limpiar las propiedades, evitando allanamientos, cargos por servicios y/o sanciones por incumplimiento de la normativa. Para informar incumplimientos, la comunidad puede comunicarse con el número 147 “Rafaela Responde”.