Santa Fe y Vietnam, un vínculo estratégico

*Por Julieta de San Félix y Candelaria González del Pino



En el marco del 50 Aniversario del relacionamiento diplomático entre Argentina y Vietnam, la provincia de Santa Fe recibirá en Rosario el próximo miércoles a una numerosa Comitiva encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue e integrada por 4 ministros y 6 viceministros, entre otros funcionarios de alto nivel. La delegación será recibida por el gobernador Omar Perotti, y estará acompañado por sus pares de la Región Centro.

Santa Fe es la única provincia argentina que visitará la comitiva. Las razones se basan en motivos políticos y comerciales, pero fundamentalmente entrañan una mirada compartida sobre el rol de la provincia en el nuevo escenario internacional como proveedora de agroalimentos, líder en la economía del conocimiento y fundamentalmente en desarrollos biotecnológicos, así como de insumos para la cadena de valor energética.

En lo comercial, Santa Fe se posicionó como un socio fundamental de Vietnam, país de 97 millones de personas y con un franco crecimiento en su producto bruto interno, así como en su rol de proveedor de otros mercados asiáticos. Vietnam también se consolidó como uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, que en los últimos 20 años se multiplicaron por 20 y conllevaron un ingreso de divisas al país por más de 1.000 millones de dólares en 2022.

Esto nos permite ser optimistas, no sólo en cuanto al potencial de crecimiento de las exportaciones, sino también a la diversificación de los sectores que pueden ingresar a ese mercado. Las periódicas visitas del Embajador de Vietnam en Argentina a diferentes ciudades santafesinas, los ciclos Santa Fe Mira a Asia y la Diplomatura en Negocios Asiáticos auspiciados por la provincia, han generado un capital que fue aprovechado por los sectores en este vínculo.

Como corolario, de la Misión Institucional y Comercial de la Región Centro a Vietnam, participaron 11 empresas de la provincia del sector alimenticio, de insumos médicos y productos veterinarios, que mantuvieron más de 180 reuniones, y se concluyeron acuerdos por U$S 4.100.000.

Se cumplió ampliamente con el objetivo marcado por la provincia de Santa Fe y toda la Región Centro de consolidar el mercado, diversificar las exportaciones y generar nuevas alianzas, para posicionarnos ante el mundo como un importante proveedor de alimentos en un mundo que exige mayor producción con sostenibilidad ambiental.

La intensa agenda que llevará a cabo la delegación de Vietnam incluye la organización del Foro Internacional “Oportunidades Comerciales y de Inversión con Vietnam” en la Bolsa de Comercio de Rosario. Además, el gobernador Perotti suscribirá una Carta de Intención con la provincia de Binh Duong, que registra una de las mayores tasas de crecimiento, el principal producto bruto interno regional per cápita y más de 30 parques industriales.

Entre los participantes vietnamitas se encuentran también el Vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria, los Ministros de Cultura, Deporte y Cultura; de Ciencia y Tecnología y de la Construcción; los Viceministros de Agricultura y Desarrollo Rural; Comercio e Industria; Justicia y Finanzas, así como los gobernantes de 3 provincias y la ciudad de Ho Chi Minh.

¿Cuáles son las metas estratégicas de Santa Fe respecto a Vietnam? ¿Hacia dónde vamos? El desafío es potenciar los vínculos existentes, generar mayores intercambios comerciales en un mundo que cambia abruptamente y que demanda esquemas novedosos en los vínculos políticos, consolidar el conocimiento en Asia sobre el ecosistema científico y tecnológico de la provincia, abriendo oportunidades, generando valor y empleo, y haciendo una Santa Fe proyectada al mundo.



*Julieta de San Félix, es Secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional, y Candelaria González del Pino, se desempeña como actual Secretaria de Gestión Federal del gobierno de la provincia de Santa Fe.