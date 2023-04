La provincia de Santa Fe estrecha vínculos comerciales con Brasil

Aumentar el número de pymes exportadoras fue desde su inicio una de las prioridades establecidas por la gestión del gobernador Omar Perotti. En ese marco, el vínculo de Santa Fe con la República Federativa del Brasil​​​​ resulta estratégico para la provincia. De hecho, en los últimos años, este país pasó de ser el quinto destino de las exportaciones santafesinas a consolidarse como el segundo.

Recientemente, el propio gobernador recibió en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno al embajador Daniel Scioli, con quién se continúa profundizando en una ambiciosa agenda de trabajo que se desarrolla desde el inicio de la gestión, y que contempla acciones como rondas virtuales, presencia en ferias y misiones en el marco del plan de gestión 2023, junto a Brasil.

En el marco de estas políticas, durante el mes de abril el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, impulsó la participación de 11 empresas santafesinas en la ExpoApras 2023, muestra del sector supermercadista que se desarrolló entre los días 18 y 20 en la ciudad de Curitiba, Brasil. El evento contó con un pabellón donde participaron otras provincias argentinas y fue organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Asociación Empresaria de Rosario (AER). Además, Santa Fe adquirió un espacio adicional para empresas santafesinas.

De la Inauguración de la Feria participaron el embajador Scioli y el vicegobernador del Estado de Paraná, Darci Piana, quienes durante el evento fueron recibidos por el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, en el espacio dispuesto por el gobierno Provincial; y en el espacio de Came, por el secretario General, Ricardo Diab.



LA OPORTUNIDAD DE

LLEGAR A NUEVOS MERCADOS

Sobre la participación santafesina, Burcher destacó que “es muy importante la presencia de Santa Fe en esta feria, ya que hay aproximadamente 300 expositores y 50 mil visitantes profesionales. Esto quiere decir que son visitantes que están interesados concretamente en el supermercadismo. Las 11 empresas santafesinas trajeron productos cárnicos, harinas de trigo, alimentos sin TACC, electrodomésticos, bebidas, productos de panificación, entre otros. Nuestra expectativa es poder penetrar aún más en el mercado brasilero”. “En algunos casos las firmas ya están vendiendo productos a Brasil y en otros casos no. Esta es una oportunidad para llegar a mercados que son más cercanos a nuestra provincia. Lo que principalmente se exporta de Santa Fe a Brasil son manufacturas de origen industrial y agropecuario”, agregó el funcionario provincial. El referente del Establecimiento La Cumbre de la ciudad de Rosario, Paulo Lanza, manifestó que “Es un evento muy importante que aúna a toda la industria supermercadista del sur de Brasil. Tuvimos la oportunidad de recibir dentro de nuestro stand a potenciales clientes y además participamos de una ronda de negocios”.

En tanto, el director comercial de Pampa Cheese, Santiago Aguirre, expresó que “estamos participando de la feria por primera vez de la mano de Santa Fe Global y Came, mostrando nuestros quesos. Hace 15 años que comercializamos el producto acá y esta es una buena oportunidad para poder reforzar relaciones con clientes habituales y conocer potenciales compradores. Esta feria nos ayuda a seguir apostando a este destino”. Para finalizar, la gerente de Comercio Exterior de Inalpa, Alejandra Porrini, indicó que “vinimos con muchas expectativas a esta feria ya que es la primera vez que participamos. Estuvimos en rondas de negocios muy importantes, en la que hicimos varios contactos y estamos en la búsqueda de un distribuidor para nuestra marca”.



UN MERCADO DE 11

MILLONES DE CONSUMIDORES

Apras es una entidad que nació en 1971 para defender los intereses de los supermercados del Estado de Paraná. Además, se encarga de capacitar al sector para atender diariamente a millones de clientes, contribuyendo a la formación de nuevos profesionales para generar puestos de trabajo de forma permanente, así como fomentando las relaciones con socios y proveedores. De este espacio surge la Feria ExpoApras, que contó, en esta edición, con 350 stands de minimercados, supermercados, mayoristas, panificadoras, bares, restaurantes y farmacias, y negocios por más de 100 millones de dólares. En el evento, además, se realizaron rondas de negocios y visitas técnicas a supermercados e hipermercados del mencionado Estado, un mercado con aproximadamente 11 millones de potenciales consumidores. El espacio en donde se ubicaron las pymes santafesinas, coordinado juntamente con Came, fue un stand de más de 310 metros cuadrados, donde expusieron sus productos. Cabe destacar que, además del espacio de Came, la provincia de Santa Fe adquirió 45 m2 más, para poder aumentar el número de firmas santafesinas participantes. Las firmas santafesinas que participaron son Pampa Cheese oriunda de Progreso; Tregar, de Gobernador Crespo; 123 Listo, de la localidad de Recreo; Psicotella y Friar, oriundas de Reconquista; Swift, de Villa Gobernador Gálvez; La Cumbre, de Rosario; Inalpa, de Pavón Arriba; Molinos Benvenuto, de Roldán; Liliana, de Rosario; y Paraná Fishing Group, de Arroyo Seco.



RONDAS DE NEGOCIOS

Y VISITAS TÉCNICAS

Además, se desarrollaron Rondas de Negocios exclusivas para las empresas argentinas organizadas por la Federación de Comercio del Estado de Paraná que contiene a todos los importadores mayoristas, minoristas y supermercados del Estado, y el Sebrae (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas). De las mismas participaron alrededor de 40 empresas brasileñas. En este espacio, cada empresa argentina tuvo su mesa de trabajo que permitió exhibir sus productos y las contrapartes brasileñas mantuvieron reuniones con cada uno de ellos. Además, las firmas participaron de visitas técnicas a cadenas mayoristas, supermercados e hipermercados, para conocer detalles de la realidad de este sector comercial en el Estado de Paraná.