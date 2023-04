Festram anunció un paro para el jueves y viernes

En la fecha y como estaba previsto se reunió la Comisión Paritaria con los representantes de los Gobiernos Locales, FESTRAM y la participación del sub Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Santa Fe, Carlos Kaufmann para avanzar por los reclamos de la urgente actualización de las Asignaciones Familiares y la regularización de los servicios de salud que brinda la Obra Social IAPOS.

Los representantes de Intendentes y Presidentes Comunales no trasladaron ninguna propuesta relacionada al reclamo por Asignaciones Familiares que lleva adelante esta Federación.

Ante dicha situación y conforme a las facultades otorgadas por el Plenario de Secretarios Generales de fecha 12 de Abril, los representantes Paritarios de FESTRAM decidieron adoptar medidas de fuerza que consisten en un Paro de Actividades en todo el territorio provincial para los días Jueves 27 y viernes 28 del corriente.

FESTRAM aguarda que Intendentes y Presidentes Comunales trasladen a la mesa paritaria una propuesta que permita superar el actual conflicto, ya que todos los ámbitos de negociación intentados no han permitido avanzar en soluciones concretas para los Trabajadores Municipales y Comunales de toda la Provincia, que necesitan una urgente respuesta ante un proceso de pérdida de ingresos como el que se presenta en el actual contexto social.