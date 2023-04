Aníbal agitó la interna en el Frente de Todos

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó que "no hay que aceptar mansamente" la "soberbia de La Cámpora", y lamentó que "los apañe" la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"No hay que aceptar mansamente esa soberbia de La Cámpora, no hay que aceptar mansamente que nos quieran mostrar que pertenecen a una vanguardia iluminada", apuntó Fernández.

Durante un acto en el partido bonaerense de Ensenada junto a la ministra Victoria Tolosa Paz, el funcionario retrucó: "No son vanguardia ni son iluminados".

"Para los que venimos trabajando hace años, ellos (La Cámpora) gozan del apañar de Cristina (Kirchner), nos duele mucho pero no bajamos los brazos. Nos pone a trabajar fuertemente contra aquellos que sacan ventaja", disparó Aníbal Fernández.

En medio del debate que se vive en el interior del Frente de Todos ante la necesidad de definir el mecanismo por el que se elegirán las candidaturas en la coalición gobernante, el funcionario nacional afirmó que es necesario "dar pelea y decir las cosas como son".

"Cuando dijimos que tenía que haber PASO porque la ley lo indica y porque el presidente (Alberto Fernández) no ordenó modificar esa ley, lo que estamos diciendo es que es clara cómo se viene la discusión", resaltó.

Y sentenció: "Elegimos, presentamos nuestros candidatos, vamos a elecciones, sacamos los votos que tengamos que sacar y veremos a quién le toca gobernar en la próxima. No aceptamos que sea de ninguna otra manera".