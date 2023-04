Máximo señaló que deben tener "un programa claro"

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El diputado nacional Máximo Kirchner, remarcó que el Frente de Todos debe tener "un programa claro y también el compromiso inquebrantable" de los distintos sectores de la alianza oficialista, "para después no tener dolores de cabeza".

"Tenemos que tener un programa claro, que tenga 10, 15 ó 20 puntos, y el compromiso inquebrantable de cada una de las partes del Frente de Todos de llevarlo adelante definitivamente", enfatizó Kirchner.

En ese sentido, consideró que es importante "poder debatir un programa de gobierno, más allá de las plataformas que se preparan para las elecciones", además de afirmar que el plenario de la militancia "es una respuesta al individualismo".

Al cerrar el plenario militante del kirchnerismo porteño en el microestadio de Ferro, el hijo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, cuestionó duramente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Maneja al Poder Judicial con una mano y con la otra los dos diarios más importantes de la ciudad, Clarín y La Nación".

"De esta ciudad han salido los intendentes que se han convertido en presidentes y más daño le han hecho al país: Fernando De la Rúa, Mauricio Macri y hay otro al que se le está complicando un poco, parece que la presidenta del partido (Patricia Bullrich) lo trae cortito, le tiene miedo", disparó en alusión a Rodríguez Larreta.

Además, desestimó que la juventud del país se esté volcando hacia el liberalismo y planteó: "Hay que abrirles las puertas en todos los lugares que sea necesario. Las fuerzas políticas le deben abrir las puertas a los más jóvenes para que puedan hacerse cargo también de sus propias demandas intergeneracionales".

Al criticar a los aspirantes presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, recordó los lugares que ocuparon en el Gobierno de la Alianza y remató: "La propuesta moderna, digital de la derecha argentina es traer a los mismos verdugos del pueblo que hace 20 años no tuvieron empacho de regar las calles de la Argentina de sangre, dolor y miseria".

De cara al futuro, Máximo Kirchner reconoció que "obviamente, va a haber que hacer un sacrificio inmenso para sacar al país adelante, pero el punto es cuándo un dirigente lo pone en valor" y rememoró a su padre, Néstor Kirchner: "Hubo un presidente en la Argentina que tuvo la decisión de poner en valor el esfuerzo de cada argentino".

Respecto de las candidaturas, el referente de La Cámpora resaltó: "La birome siempre la tuvo la militancia, el problema es que el nombre que se quiere escribir para esta elección lo saca el Poder Judicial".

"Queríamos que a nuestro Gobierno le fuera mejor. Nunca voy a dejar de reconocer que en la pandemia fue mejor que estuviera en la presidencia Alberto Fernández, en lugar de Mauricio Macri. No especulo políticamente", sentenció.