Angelini: “El país sufre las consecuencias de la interna K; es el peor gobierno de la historia”

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández, de que no irá por la reelección en las próximas elecciones, el actual presidente del PRO Argentina y diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Federico Angelini, vinculó lo ocurrido esta semana en materia económica con la decisión del primer mandatario.

“Queda claro que lo que pasó esta semana no fue casualidad, sino producto de la interna” del gobierno, señaló el dirigente santafesino, en referencia a la tirante relación que existe entre el ala “albertista” y el ala “cristinista” dentro del propio Poder Ejecutivo. “El país sufre desde hace más de tres años el hecho de no tener un liderazgo en el oficialismo”, manifestó Angelini y agregó: “Todos los argentinos estamos sufriendo las consecuencias de la interna del Kirchnerismo, lo que es una muestra más del fracaso de esta gestión”.

El legislador sostuvo que “estamos ante un gobierno sin plan económico, con una inflación arriba del 100%, una pobreza que afecta a casi el 50% de la población y un dólar por encima de los 400 pesos”, a lo que “se le suma -dijo- la violencia y el narcotráfico que nuevamente avanzaron y se desparramaron por todo el territorio nacional, por lo que, por todo este daño que nos han generado, estamos ante el peor gobierno de la historia”, sentenció.



PEDIDO DE INFORMES

A su vez, el diputado Angelini, junto a sus pares Ricardo López Murphy, Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas presentó un pedido de informe sobre la compra de billetes argentinos a entidades extranjeras.

“Importar nuestra propia moneda desde Francia y Malta es algo que resulta irrazonable por los costos que se pagarían; y el hecho de que la capacidad de producción de la Casa de la Moneda Argentina no alcance a satisfacer los requerimientos del Banco Central es una muestra más de la espiralización de los precios y de la necesidad de contar con un billete de mayor denominación”.

También presentaron un proyecto ante el Congreso para exigir la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, y del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, entendiendo que “hubo situaciones muy irregulares en materia económica”. En ese contexto indicó: “Pedimos que vengan a dar detalles de qué están haciendo con la plata de todo un país, porque saben que se van y no les importa destruir todo”.