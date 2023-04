Viernes de empates

En la noche de ayer tuvo continuidad la sexta fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que comenzó en la jornada del jueves.



AYER: Dep. Ramona 4 (F. Vargas x 2, Ariel Colzera x 2) vs Dep. Tacural 4 (C. Fragata, José Ibarra, Juan Velázquez y Alexis Miranda); Atlético (MJ) 2 (Lezcano y Pedrozo) vs Peñarol 2 (Manuel Bustos y Cristian Arias) y Ben Hur 2 (Agustin Biancciotti x 2) vs Arg. de Humberto 2 (Mariano Penz y Agustín Cisneros) DOMINGO: 15.00hs Sportivo Norte vs Dep. Libertad; 15.30hs Brown de San Vicente vs Atlético de Rafaela; 16.30 hs Florida de Clucellas vs Ferrocarril del Estado.



LAS POSICIONES



ZONA A:Libertad 15, puntos; Deportivo Norte 13; Arg. de Vila 11; Argentino Quilmes 7; dep. Tacural 8; dep. Josefina 6; dep. Ramón 6; dep. Aldao 5; 9 de Julio 4.



ZONA B: Unión 15, puntos; Ben-Hur 11; Peñarol 9; Marrón (SV) 7; Atlético de Rafaela 6; Florida de Clucellas 6; Atlético María Juana 6; Ferrocarril del Estado 4; Arg. de Humberto 1.