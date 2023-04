Colón le ganó a Vélez

Con dos goles de Ramón Ábila, Colón se impuso 2-1 en Santa Fe a Vélez en el inicio de la fecha 13 de la Liga Profesional. Al tanto del conjunto visitante lo marcó Gianluca Prestianni.

Con este resultado, el Sabalero quedó con 14 puntos, mientras que los conducidos técnicamente por Ricardo Gareca están en 15 unidades.

En la próxima, Colón visita a Defensa y Justicia el domingo 30 a las 15.30, mientras que Vélez se las verá en Liniers con San Lorenzo, el sábado 29, a las 14.



UNIÓN, EN SARANDÍ



Arsenal y Unión se enfrentarán el sábado desde las 15.30 (ESPN Premium) en el Julio Humberto Grondona. Será un duelo directo por intentar salir del fondo de la tabla; el Tatengue ya debió cambiar a su entrenador y logró rescatar un punto en la última jornada.

Unión es el último de la tabla y su situación es, también, crítica. En la última jornada disputada consiguió cortar la espiral de derrotas e igualó sin goles con Tigre, en la asunción del Sebastián Méndez como entrenador Tatengue.



LA FECHA. Sábado 22/04: 15.30hs Lanús vs Sarmiento, 20.30hs Central Cba. vs Godoy Cruz, 20.30hs Belgrano vs Newell's. Domingo 23/04: 11.00hs San Lorenzo vs Platense, 15.30hs Central vs Boca, 17.30hs Instituto vs Banfield, 18.00hs Estudiantes vs Talleres, 20.30hs River vs Independiente. Lunes 24/04: 15.30hs Barracas Central vs Defensa y Justicia, 19.00hs Racing vs Atlético Tucumán, 21.30hs Tigre vs Huracán, 21.30hs Argentinos vs Gimnasia.



LAS PRINCIPALES POSICIONES: River 30, puntos; San Lorenzo 24; Rosario Central 22; Talleres 21; Defensa y Justicia 21; Belgrano 21; Lanús 19; Argentinos 18; Racing 18; Estudiantes 18; Newell's 18.