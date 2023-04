El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, comparó la crisis presente con la que se dio a fines de la década del 80 que finalizó con una hiperinflación, e indicó que esta crisis no tendrá el mismo final. Desde Estados Unidos brindó una entrevista publicada en el portal Institute for New Economic Thinking, un think tank de Nueva York. El exministro señaló "similitudes y diferencias" entre lo que ocurre ahora y lo que pasó a partir de 1980.