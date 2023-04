Cristina Kirchner sin referencias y Massa, feliz

Tras la decisión del presidente Alberto Fernández de que no irá por su reelección, la vicepresidenta Cristina Kirchner hizo un llamado a "seguir trabajando para la felicidad del pueblo", luego del anuncio del presidente Alberto Fernández de no competir por la reelección en las elecciones de este año. "A seguir trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación como siempre", expresó la titular del Senado.

El mensaje fue transmitido de una particular manera, ya que fue reproducido por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro desde su celular frente a un micrófono y ante militantes y dirigentes del PJ de Santiago del Estero, en un acto que compartió también con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

Luego de ese audio, la vicepresidenta confirmó su presencia para el 27 de abril en el Teatro Argentino de La Plata. Será un acto en el marco "operativo clamor" de La Cámpora para que revise su decisión de no ser candidata. El escenario es significativo, ya que allí anunció su candidatura a senadora en el año 2005 y luego lanzó su campaña presidencial en 2007.

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que la decisión del presidente Alberto Fernández es "una muestra de generosidad". El funcionario nacional valoró de forma positiva el anuncio del mandatario de no avanzar con su candidatura en las elecciones de este año. "La decisión de @Alferdez muestra su generosidad y deja una marca hacia adelante. Responsabilidad y unidad es el camino. #CreoEnArgentina", señaló el ministro.