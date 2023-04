Argentina ya conoce a sus rivales

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La FIFA realizó ayer el sorteo del Mundial Sub 20 que de desarrollará en Argentina, luego de tomar la sede que le correspondía a Indonesia, y la Selección nacional que encabeza el Grupo A, deberá enfrentarse ante Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda.

Argentina comenzará su travesía en la Copa del Mundo de la categoría el 20 de mayo frente a Uzbekistán, conjunto que llega en alza a la competencia, ya que viene de consagrarse como campeón invicta en la Copa de Asia.

Posteriormente, se medirá por la segunda fecha ante Guatemala y cerrará la fase de grupos frente a Nueva Zelanda, equipo que tiene una gran expectativa por su clasificación con comodidad a la competencia, y que buscará dar el golpe por primera vez en su historia, ya que nunca superó la primera instancia de la Copa del Mundo.

Por otra parte, Inglaterra y Uruguay estarán en el mismo grupo (E), donde se enfrentarán a Irak y Túnez. Mucho más compleja se presenta la competencia para Brasil, que deberá jugar ante Italia, Nigeria y República Dominicana, sabiendo lo que representan los europeos y los africanos en estos certámenes.

La fase de grupos del Mundial Sub 20 2023 constará de 24 equipos divididos en seis zonas de cuatro en cada una. Los países de la misma confederaciones no se cruzarán en esta instancia y accederán a los octavos de final el primero y el segundo de cada grupo, más los cuatro mejores terceros. A partir de ahí comenzará la fase eliminatoria hasta llegar a la gran final, la cual se jugaría en el Estadio Único de La Plata.

Los 24 equipos se dividieron en seis grupos de cuatro, de los cuales 16 pasarán a la fase eliminatoria -los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros.

El certamen arrancará el 20 de mayo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y finalizará el 11 de junio de 2023 en el estadio Único de La Plata, tal como estaba dispuesto - los plazos-desde que Indonesia era sede.

Sam Johnson presentó el sorteo, el cual fue dirigido por el Director de Torneos de la FIFA, Jaime Yarza. Además, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, estuvo presente, junto al argentino Juan Pablo Sorín y al francés David Trezeguet, quienes fueron los encargados de sacar las bolillas de cada copón.



Los siguientes son los Grupos del Mundial Sub 20:



Grupo A: Argentina, Uzbekistán, Guatemala, Nueva Zelanda.

Grupo B: Estados Unidos, Ecuador, Fiji, Eslovaquia.

Grupo C: Senegal, Japón, Israel, Colombia.

Grupo D: Italia, Brasil, Nigeria, República Dominicana.

Grupo E: Uruguay, Irak, Inglaterra, Túnez.

Grupo F: Francia, Corea del Sur, Gambia, Honduras.