El albertismo habló de una "responsabilidad histórica"

Ministros cercanos al presidente Alberto Fernández subrayaron ayer su decisión de no competir por su reelección este año, en medio de la interna del Frente de Todos. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró que está "orgulloso de militar en el Frente de Todos".

"Primero la Patria, después el Movimiento y por último los hombres. Así entienden y hacen política quienes saben que los lugares se ocupan por y para el pueblo. Orgulloso de militar en el Frente de Todos y de ser Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno del Presidente @alferdez", afirmó el santafesino, que ya dijo que podría ser postulante presidencial. .

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero destacó la "responsabilidad histórica" de Alberto Fernández al decidir no competir este año. "Responsabilidad histórica y compromiso con la unidad del peronismo. @alferdez pone primero a la Patria y promueve una nueva lógica de época. El liderazgo del futuro debe definirse en las urnas para consolidar un rumbo que involucre en cada paso la voluntad de nuestro pueblo", recalcó el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de la red social Twitter.

En tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, resaltó una frase del mensaje que esta mañana publicó el Presidente en sus redes sociales. "Soy Presidente de tiempo completo. Banque lo que nos dejo Macri, la pandemia, la guerra y la sequía. De nada me quejo. Presidente de tiempo completo hasta el 10 de diciembre y trabajaré democratizando el partido para que un compañero o compañera sea el próximo/a Presidente", publicó el funcionario nacional, un párrafo del mensaje oficial. (NA)