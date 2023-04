Rossi ultima detalles para definir su precandidatura

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, reveló ayer que se tomará unos días para determinar su futuro electoral luego de que el mandatario Alberto Fernández informara que no iría por la reelección. Es otro de los nombres del entorno del mandatario que resuena para competir por el ala albertista del Frente de Todos (FdT).

"Estoy entusiasmado con la posibilidad", planteó en declaraciones a TN en las horas previas a la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) que será encabezada por el jefe de Estado por zoom. El santafesino reveló a comienzos de la semana sus intenciones de competir por la Presidencia. "Hace años que tengo ganas de ser Presidente, pero hay que ver las circunstancias y situaciones", aclaró.

De cara a las PASO, la condición autoimpuesta para el lanzamiento de su precandidatura se cumplió: Alberto Fernández se bajó de la contienda y abrió el juego a nuevos nombres. "No depende de una decisión personal o una convicción intima", insistió al respecto, y agregó: "Me voy a tomar unos días para evaluar si mi precandidatura genera simpatía, esperezas y que sea para aportar en el nuevo escenario del Frente de Todos".

No obstante, aclaró: "Estoy entusiasmado con la posibilidad, pero no es una decisión con entusiasmos ni con convicciones personales, sino con una mirada sobre el conjunto". Por otro lado, se mostró en respaldo de la decisión del jefe de Estado y aseguró que continuará comprometido con la vida política del país. "En carácter de presidente del PJ estará como garante de que se lleven adelante las PASO y que de ese proceso salgan quiénes van a ser los candidatos", afirmó.



QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS

Tras la decisión del mandatario, el Frente de Todos solo tiene dos precandidatos que ya lo anunciaron: el primero es Juan Grabois y, el segundo, Daniel Scioli. El dirigente social consiguió el martes pasado el aval de la Justicia y pudo inscribir su sello Frente Patria Grande (FPG), lo que le permitiría ingresar a una futura interna.

Por su parte, el ex gobernador de Buenos Aires y actual embajador argentino en Brasil ratificó, tras el pronunciamiento de Fernández, su intención por competir en las PASO de la coalición oficialista.

En otra línea, se encuentran dos funcionarios de la Casa Rosada: el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Más allá de estos nombres, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, corren con ventaja en la carrera por ser los precandidatos del FdT. (NA