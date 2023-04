Sorpresa: Alberto Fernández descartó su candidatura y no buscará la reelección

El presidente Alberto Fernández confirmó ayer que no buscará la reelección en las próximas elecciones, en medio de una fuerte interna y el abierto reclamo de sus socios para que se bajara de la competencia. La decisión fue anunciada en la previa de una nueva reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) para avanzar en el armado electoral del espacio.

A través de un video de siete minutos publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario señaló: "El 10 de diciembre entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas por el voto popular". "Desde que comencé a militar política en los años 70, nunca antepuse una ambición personal a la necesidad del conjunto", remarcó el jefe de Estado.

Según supo Noticias Argentinas, el mandatario "fue charlando ayer (por el jueves) con su círculo más cercano a la vuelta de Mar del Plata", y luego de tomar la decisión llamó al equipo de comunicación que "trabajó toda la noche para que el vídeo saliera hoy (por ayer) temprano".

En el cierre del corte audiovisual, Alberto Fernández señaló: "Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una Patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas".

En ese sentido, ratificó que apuesta a que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sean la forma de dirimir las candidaturas: "Permítanme también hablarle a mis compañeros y compañeras. Creo fervientemente en la democracia como sistema para lograr nuestros objetivos en una comunidad organizada. También debemos usar sus herramientas para la vida partidaria, por eso creo que las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos representen en las próximas elecciones generales". Y agregó: "Como presidente del Partido Justicialista, voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados para encarar este desafío puedan hacerlo".

Según señalaron a Noticias Argentinas desde su entorno, "el Presidente decidió no ir por la reelección" y explicaron que "debe concentrarse en resolver los problemas de los argentinos". De todos modos, aclararon que no será ajeno al debate electoral en el Frente de Todos: "Se pone al frente de las PASO y el armado electoral".

El anuncio de Alberto Fernández se da 26 días después de que su antecesor, Mauricio Macri, también diera a conocer -de la misma manera- que no iba a postularse en las PASO para tratar de regresar a la Casa Rosada.

Al comunicar que como titular del PJ se encargará de potenciar a quienes "se sientan capacitados" para competir puedan hacerlo, el Presidente planteó la necesidad de "generar un nuevo ciclo virtuoso" en el que "otros se empoderen". Sus dichos llegan tras las constantes cuestionamientos internos del espacio que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien se mostró muy crítica durante toda su gestión.

"Sepa todos que voy a involucrarme directamente para que esto sea posible", prometió en el mensaje, y continuó: "En estos años he elegido soportar algunas críticas o enfrentar maniobras de desprestigio en contra del Gobierno nacional y nunca respondí".

A la vez, continuó: "Por mi responsabilidad como presidente evité toda escalada en los conflictos. Siempre actué de ese modo para garantizar la unidad de nuestro espacio político". "Llegamos hoy pese a todas las dificultades, unidos antes de iniciar una nueva contienda electoral. Esa unidad se fortalecerá con la competencia, militancia y búsqueda de nuevos protagonistas", insistió el jefe de Estado.

Tras la referencia a las críticas internas, Alberto Fernández habló de "peronismo del siglo XXI", y planteó la centralidad de atender las demandas de participación de la militancia: "Siempre nuestra fortaleza estuvo en nuestra capacidad de interpretar e interpelar a la sociedad".

"En estos tiempos, tal vez más que en otros, necesitamos revitalizarnos", indicó al tiempo que pidió "darle la lapicera a los militantes". Además, subrayó que el peronismo "tiene la fuerza, la militancia y los cuadros para lograr la victoria", y reiteró sus intenciones de democratizar el espacio.

"Más allá de las críticas internas y del mayor o menor acompañamiento recibido, no tengo en el frente de todos un solo adversario", afirmó con la intención de disipar rumores de ruptura entre las fuerzas que componen el Frente de Todos.

Para el Presidente sus adversarios están en la oposición, a quienes deberá enfrentar en las elecciones generales, y destacó: "Esa victoria depende de nosotros". "Hago un llamamiento para que todos transitemos este tiempo electoral, tan proclive a los exceso, con el mayor de los respetos por nuestros contendientes", propuso.

Por último, el mandatario cuestionó a los que "pregonan libertar" y que no hacen más que "establecer un sistema socialmente injusto", y concluyó: "El próximo 10 de diciembre es el día exacto en el que cumplo 40 años, ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido democráticamente en las urnas por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero de nuestro espacio". (NA)