"Estamos jubilados de un trabajo pero no de la vida", expresó Matus

En la Biblioteca Popular Sarmiento de nuestra ciudad, y organizado por Juntos por el Cambio, se llevó cabo anoche una conferencia-debate sobre la nueva moratoria previsional y qué hacer después de la jubilación. Quienes dieron la charla y contaron detalles de este tema fueron Sergio Aye, abogado y ex director de ANSES Rafaela, y María Angélica Matus, ex decente e integrante del Consejo de Adultos Mayores de nuestra ciudad. Y entre los vecinos y jubilados que se acercaron a plantear sus inquietudes y situaciones, estuvieron presentes el concejal de JxC Leonardo Viotti y el actual intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, entre otros.

En primer término, acerca de qué hacer el día después de jubilarse, Matus comentó que "la palabra clave es la palabra jubilación, que puede ser utilizada en distintos campos. Por ejemplo, para algunos la jubilación significa todos los meses voy a cobrar. Para otros la jubilación significa me jubilé, cumplí, ingreso a otra vida. Para otros no es tan fácil jubilarse, aunque parezca mentira. Pero hablamos del hecho de jubilarse. Históricamente, la palabra jubilación estuvo muy relacionada con la palabra vejez, palabra que algunos nos olvidamos, te jubilabas porque estabas viejo, porque ya no tenías más fuerza para hacer esto o aquello. Hoy en día la línea de lo que veía ha rotado y una persona que tiene 65 años es una persona que está con mucha capacidad, con muchas gana de hacer cosas. Es bueno recordar que jubilación no tiene nada que ver con la palabra vejez, pero resulta que cuando llegamos a los 65 años, o estamos llegando a los 70, empiezan a aparecer números juiciosos. Eso es parte de un maltrato también, porque no somos cosas viejas, somos personas que merecemos estar jubiladas. Y no tomar a la jubilación como un premio del Estado, sino que es un derecho jubilarse. Pero ¿por qué me jubilo? ¿que está pasando conmigo para querer jubilarme? Allí aparecen 4 a 5 razones que son fundamentales. Una de ellas es la razón económica, tener más ocio y tiempo libre".

A continuación, Matus destacó que "desde el mismo momento que abandonamos el trabajo hasta que nos vamos de este mundo, estamos jubilados. O sea que la jubilación llega para quedarse. Y hay que ver cómo la transitamos. Por eso, antes de hablar de cómo hago mi vida después de jubilarme, tengo que adaptarme a este nuevo sistema de vida. ¿Qué implica? Dejar el trabajo, quedarse con mi familia, hacer actividades, es lindo pero va a llegar un momento que te vas a aburrir. También hay una especie de rechazo hacia la palabra jubilación y también hay personas que dicen que no se quieren jubilar. Lo rechazan porque consideran que su vida personal está vacía y que no tienen nada que hacer. Y después está también el tema de los geriátricos, el hecho de convivir con otras personas, te gusten o no. Eso daña mucho, porque te sacan de tu lugar para convivir en un lugar que no conocés con gente desconocida".

Por último, Matus también comentó que "hablar de adaptación es asumir la realidad que nos pasa, es aceptarla. Por supuesto que tiene muchos inconvenientes. Se rompen los lazos familiares, sociales, quedan personas mayores que están olvidadas en un sistema bastante cruel en la actualidad. Esas personas necesitan de la recreación, estar con el otro, hablar con el otro, salir a tomar un café, buscarles actividades. En los geriátricos hay actividades, hay talleres, peo no en todos. En Rafaela no hay recreación específica o puntual para las personas mayores, o son muy pocas. Por ejemplo, habilitar una pileta de natación para el verano me parece rígido. ¿Y después que hago? Ahí hay que trabajar mucho. Por eso hay que sacar del diccionario la palabra viejo, porque tenemos derecho a seguir viviendo y no ser maltratados por una sociedad que no nos escucha y no nos atiende. Integro el Consejo de Adulto Mayor y les aseguro que no nos escuchan. Entonces, tenemos que alzar la voz exigir el respeto, la consideración, que nos traten bien, que nos valoren, porque somos seres pensantes que tenemos derecho a vivir de la forma que trabajamos. Porque estamos jubilados de un trabajo, no de la vida. La jubilación no es el futuro que te dio, sigue, es la vida la que continúa. Y hay una palabra que tenemos que tener siempre en cuenta, que todavía no vivimos, que es la palabra mañana. Mañana va a ser un día mejor".



SOBRE LA MORATORIA

En relación a la nueva moratoria previsional, que se puso en marcha hace un par de semanas, se trata de una herramienta muy importante para todos aquellos que están cerca de la edad de jubilarse que tal vez no tienen todos los requisitos para poder acceder a la jubilación de manera tradicional. En este aspecto, Aye contó de qué se trata, cuáles son los requisitos para poder acceder, cómo hay que hacerlo y luego cada uno de los presentes pudo resolver algunas dudas. "Esta es una ley que se aprobó hace un mes. Se estaba esperando ya hace tiempo. En realidad no cambia los requisitos, que siguen siendo los mismos. La cantidad de años de aporte y la edad no varía, pero tenemos muchas consultas que vamos a tratar de responder o solucionar", agregó Aye.

En este sentido, ya se iniciaron más de 25.000 trámites de jubilación bajo el amparo de la reciente ley de moratoria previsional, a menos de dos semanas de su puesta en marcha, anunciaron desde la ANSeS. El trámite se hace bajo la modalidad del Plan de Pago de Deuda Previsional. Se estima que en menos de 60 días podrían cobrar el haber previsional, una vez que la ANSeS verifique que cumplen con todos los requisitos, entre ellos el de la evaluación socio-patrimonial. En caso de no cumplir con los requisitos, la ley contempla que las personas puedan jubilarse, pero abonando la totalidad de la deuda de la moratoria en un solo pago, previo al cobro del haber previsional. El Gobierno estima que alrededor de 800.000 personas podrán gestionar un haber previsional a partir de la nueva moratoria.



REQUISITOS

Los requisitos de la evaluación socio-patrimonial que realiza la ANSeS para poder pagar la moratoria en cuotas son:

El gasto y consumo promedio mensual correspondiente a los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la evaluación no puede superar el 80% del límite vigente para el derecho a la percepción de la asignación familiar: $ 323.249 (0,80 x 404.062) "A tal fin, serán tenidos en cuenta los gastos efectuados con tarjetas de crédito y/o débitos informados por las entidades financieras", dice la Resolución. Manifestación patrimonial en las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales que no supere en 2,4 veces el importe anualizado del límite para recibir la asignación familiar, que equivale a $ 11.636.985 (404.062 x12 x 2,4) sin considerar la vivienda propia ("casa habitación"). Automotor: no se puede tener un vehículo cuyo valor supere el tope para recibir la asignación anualizado -$ 404.062 x 12, es decir $ 4.848.744-, según los valores informados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. No registrar la tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil, ni tampoco la tenencia de embarcaciones de más de 9 metros de eslora informada por la Prefectura Naval Argentina.