Lanzamiento de la 15º edición del Foro de Capital para la Innovación

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó este viernes del lanzamiento de la 15° Edición del Foro de Capital para la Innovación, que se llevó a cabo en el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe. Dicha actividad, que es desarrollada en forma conjunta entre la provincia, el municipio y la UNL, contó también con la participación del rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella; y el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, junto a representantes de las 21 instituciones que componen el Foro, empresas e invitados especiales. Además, vía zoom participó la subsecretaría de Desarrollo Emprendedor de la Nación, Natalia Del Cogliano.

En la oportunidad, Perotti sostuvo que “esta convocatoria habla a las claras de una política pionera en Santa Fe, en la región, con un rol importantísimo desde los inicios de la Universidad convocando a la innovación, a inversores, generando el ámbito de encuentro”. Y remarcó que la nueva edición “es una referencia muy importante para todo el sector emprendedor, para el sector de la ciencia y la tecnología, en lo que hace al saber, y a la decisión de una red de instituciones que realmente muestra a la red en acción”. El gobernador se refirió también a los proyectos que surgen en el Foro “como son las empresas de base tecnológica que, en Santa Fe y en toda la provincia, tienen un rol importante y un número creciente, son empresas que nacen con una visión internacional de su producción”.

Y agregó: “Tener la posibilidad de que el talento sienta que la provincia de Santa Fe tiene espacios como para convocar, para mantener la atención y las expectativas es muy bueno, porque los ejemplos que han surgido, las instancias anteriores que se han financiado, los vínculos que se han generado con empresas existentes, generan un salto de valor agregado o empresas nuevas que surgen, tienen una solidez en lo que hace a la historia de Santa Fe en su esquema de investigación”, sostuvo el mandatario santafesino.



UN CAMINO DESDE LA UNIVERSIDAD

Más adelante, Perotti se refirió a las incubadoras: “Fue la Universidad Nacional del Litoral pionera allá cuando muy pocos hablaban de una incubadora y de una universidad involucrándose directamente en esa instancia. Eso fue abrir un camino importante que después fue generando más acuerdos, más redes”. Por último, el gobernador indicó que “es lo importante que ustedes nos ayuden a transmitir a muchos integrantes del sistema, a mucho talento santafesino, a mucho talento argentino, que tiene posibilidades a través de estas convocatorias de poder mostrarse, de poder vincularse y de seguir fortaleciendo. Todos los integrantes de la economía del conocimiento, son los que van a generarle a la provincia y al país, no solamente un mayor nivel de empleo y de facturación, sino un impulso a más valor agregado con esa incorporación de tecnología”.



FORTALECIMIENTO DEL

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Emprendedor de la Nación, Natalia Del Cogliano, dijo que el encuentro “es relevante para la consolidación y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor santafesino y también argentino. Esta nueva edición confirma que esto se convirtió en una política de Estado, así que celebramos este logro de todas las instituciones, con el gobierno de la provincia a la cabeza”. A su turno, el rector de la UNL, Enrique Mammarella, recordó que “hoy es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, justamente este foro fue cambiando, se fue consolidando y lo que queremos es que sea un encuentro de innovación, un lugar para capacitarse, para tener coaching, para poder vislumbrar qué es lo que un empresario necesita para desarrollarse. Y a la vez, un lugar de encuentro con gente que pueda pensar no solo en cómo transformar ese emprendimiento en algo productivo y recibir capitales con fondos de inversión, sino también en cómo incorporar talento y conocimiento, que también estamos aquí en la región disponible”. A su vez, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, sostuvo que “esta sinergia que existe entre lo público-público y lo público-privado es lo importante de este encuentro. Aquí van a venir empresarios, distintas empresas a escuchar, a aprender y a decir. Y nosotros como público tenemos que estar en el centro de esa escena, me parece que, para la ciudad de Santa Fe, que respire innovación este lugar y este encuentro, es muy importante.



FORO DE CAPITAL

PARA LA INNOVACIÓN

El Foro de Capital para la Innovación es uno de los primeros en conectar innovación con distintos financiamientos. Se instauró formalmente en el año 2009 con la firma del primer Acta Compromiso con la participación de la Provincia de Santa Fe que actualmente forma parte del comité organizador. La participación en este Foro está en consonancia con las líneas de acción de la gestión, participando activamente en iniciativas colaborativas para fortalecer el accionar del ecosistema al impulsar el desarrollo de startups de innovación. La provincia participa como miembro colaborador a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología que tiene como eje de trabajo: el desarrollo y fortalecimiento del ecosistema de innovación, aportando valor agregado a la producción santafesina y contribuyendo al desarrollo sostenible y sustentable del territorio provincial. El Foro reúne a 21 instituciones estratégicas de los sectores científico-tecnológico, productivo, financiero y estatal con el propósito de generar un espacio de capacitación y asistencia técnica, difusión de proyectos de negocios y startups, a la vez promover reuniones de negocios que posibiliten el encuentro de startups y posibles inversores. Se destaca que en el transcurso de las 14 ediciones del Foro se presentaron unas 250 empresas, y 107 fueron seleccionadas para presentar planes de negocios.