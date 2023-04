Mayo en el Lasserre

Desde el Centro Ciudad de Rafaela se difundió la programación que, durante el mes de mayo se desarrollará en su sala Lasserre, las atractivas propuestas se mencionan a continuación:



* 3 de mayo a las 21, presentación de Noelia Pace.

NOELIA PACE

En 2021 y 2022 se convirtió en la primera médium en llevar sus encuentros de espiritismo a una sala teatral.

Noelia Pace es médium, vidente, tarotista, y se propuso experimentar de una nueva forma los encuentros que siempre se daban en la intimidad.

Predijo al detalle el último partido de la final del Mundial de Fútbol en América 24 y revolucionó las redes con su paso por el podcast La Cruda de Migue Granados, los mensajes brindados a Flor de la V y Maju Lozano, y fue protagonista junto a Radagast de una promo para Discovery Channel.

La medium Noelia Pace comienza su 2023 con 6 presentaciones en Montevideo Uruguay y con una serie de presentaciones en las principales ciudades de la Argentina con su comprobado desempeño en una Sesión Abierta de Mediumnidad. Entradas en venta en platea VIP.



*5 de mayo a las 21 Transformadísimos

Un espectáculo para toda la familia que se presentó durante todo el verano en Mar del Plata, y ahora llega a Rafaela.

Se trata de un show integrado por cuadros musicales, sketches, monólogos, bailes e imitaciones de artistas como Lía Crucet, Mercedes Sosa, Gilda, Susana Giménez y mamá Cora, entre otras. Además, el público también interactúa con los artistas. Entradas en venta en platea VIP.



* 13 de mayo a las 21hs presentación de The Beatles Show

El tributo a The Beatles más votado de Latinoamérica vuelve a Rafaela.

El próximo sábado 13 de mayo, desde las 21hs, se presentará en el Teatro Lasserre, con su nuevo espectáculo: “The Beatles Show 2”. Recorriendo toda la discografía beatle desde la década del 60 a los 70s. Nuevas canciones y videos.

4 Beatleband “The Latín American Beatles” es el nuevo concepto en Banda Tributo a“The Beatles".

Tuvieron el orgullo de representar a la Argentina en la Beatle Week de Liverpool, Inglaterra (ciudad natal de Los Beatles), en agosto de 2008. Esto tras haber obtenido el primer Puesto en el Concurso “7• semana Beatle de Latinoamérica”, compitiendo con más de 100 bandas tributo de todo el continente.

4 Beatleband ofrece un espectáculo ideado y producido a la altura de los más exigentes estándares de calidad

a nivel internacional. Un show con despliegue de instrumentos y equipos originales, vestuario Beatle y el nivel estético y musical más alto en lo que a Tributo Beatle se refiere.

Cada uno de los integrandes de 4 Beatleband, cuenta con una extensa trayectoria artística y fueron premiados en distintas oportunidades por su excelencia en la recreación musical y estética de cada uno de Los Beatles.

Ellos son: Julián Bregliano — John Lennon. Hernán Migliano — Paul McCartney. Ignacio Molina — George Harrison. Julián Gramano — Ringo Starr. Venta de entradas en Bonafide (Saavedra 116).





*19 de mayo a las 20 Drácula la despedida final

Drácula ya palpita su despedida final. Drácula, hito y leyenda activa del teatro musical argentino, se prepara para una nueva gira nacional e internacional.

A partir de abril del 2023.Tras diez funciones en el Estadio Luna Park, tres en el estadio Movistar Arena, una gran gira nacional e internacional y la reciente temporada 2023 en Mar del Plata , inicia su última gira final.

Drácula, es uno de los musicales argentinos más importantes en la historia escénica nacional. Fue escrito y dirigido por la dupla conformada por Pepe Cibrián y Ángel Mahler y producido por Tito Lectoure, concretando su estreno en 1991 en el Estadio Luna Park, donde también realizó cinco temporadas (1991, 1992, 1994, 1997, 2000), dos temporadas en el Teatro Ópera de Buenos Aires (2003 y 2007) y dos en el Teatro Astral (2011, 2016).

En esta versión gran parte del elenco original estará protagonizado por Juan Rodó (Drácula), y un gran elenco.

Más de tres millones y medio de personas han visto el musical, no sólo en Argentina, sino también en Brasil (2000), Chile (1992 y 2008) y España (1994). Entradas en venta en ticketway



* 20 de mayo desde las 20hs presentación de Flaco Pailos

El Flaco Pailos 40 años de shows en Rafaela - 20 de mayo 21hs

El Flaco Pailos nos invita a festejar sus 40 años de trayectoria con un show imperdible, donde muchos de los chistes, cuentos e historias que escucharemos fueron pedidos por la gente. Los clásicos que quieren volver a ver y escuchar arriban del escenario. Algo de recuerdo y música con muchísimo humor será la premisa para este Flaco Pailos 40 años de Shows. Entradas en venta a través de Platea VIP.



*22 de mayo a las 19 Dinosaurios

Vení a disfrutar en vivo de este maravilloso espectáculo. Sorprendete con estos dinosaurios tan reales que parecen cobrar vida! Ayuda a nuestros héroes a defenderlos del científico malvado y sus secuaces Animatronics de última generación que serán la gran atracción para grandes y chicos a los que se le suma una impactante puesta escenográfica. Aventuras, diversión, música y mucha acción. Solo apto para valientes! ¿Te animás? Entradas en venta en Platea VIP.