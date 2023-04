Creció el déficit comercial por fuerte caída de exportaciones

La balanza comercial registró en marzo un déficit de US$ 1.059 millones, el más alto en más de cuatro años, por una fuerte caída en las exportaciones producto del impacto de la sequía sobre el sector agropecuario, informó el INDEC.

El rojo del intercambio comercial alcanzó en el primer trimestre del año los US$ 1.290 millones, contra un superávit de US$ 1.386 millones de igual período del 2022.

El déficit de marzo fue el valor más alto desde agosto de 2018, informó el organismo. En marzo las exportaciones cayeron 22,2% interanual, por una una baja de 17,1% en cantidades y de 6,5% en los precios internacionales.

Las ventas al exterior descendieron 6,9% en la comparación desestacionalizada y 2,4% en la tendencia-ciclo, con relación a febrero de del año anterior. Las importaciones descendieron 4,2% interanual por la caída de 6,5% en las cantidades, ya que los precios se incrementaron 2,3%.

En la comparación con febrero pasado las compras al exterior aumentaron 8,7% y la tendencia-ciclo subió un 1,0%.

Las exportaciones de marzo significaron una caída en dólares de US$ 1.631 millones de dólares, mientras que en las importaciones disminuyeron en US$ 301 millones, respecto de marzo del año anterior.

En marzo, las exportaciones alcanzaron US$ 5.723 millones y las importaciones US$ 6.782 millones, mientras que el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 13,4% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de 12.505 millones de dólares.

Todos los rubros exportadores disminuyeron y el de productos primarios bajó 33,5%, el de manufacturas de origen agropecuario 29,4%, el de los combustibles y energía 6,6% y las manufacturas de origen industrial bajaron 5,3%.

En importaciones se redujeron las de combustibles y lubricantes 45,0%, el rubro resto 28,6%, bienes de capital 16,6% y bienes de consumo 11,8%, mientras que crecieron las compras de bienes intermedios y piezas y accesorios un 10,6% y vehículos automotores de pasajeros en 1,2%.

El intercambio con el Mercosur registró un saldo negativo de US$ 1.055 millones, por exportaciones por US$ 1.420 millones y fueron un 15,5% superiores a las de igual mes del año anterior. El 80,9% del total de exportaciones tuvo como destino Brasil, un 10% Uruguay, 7,4% Paraguay y 1,6%, Venezuela. (NA)