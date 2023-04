Más de 25.000 trámites por nueva moratoria previsional

Ya se iniciaron más de 25.000 trámites de jubilación bajo el amparo de la reciente ley de moratoria previsional, a menos de dos semanas de su puesta en marcha, anunciaron desde la ANSeS. El trámite se hace bajo la modalidad del Plan de Pago de Deuda Previsional.

Se estima que en menos de 60 días podrían cobrar el haber previsional, una vez que la ANSeS verifique que cumplen con todos los requisitos, entre ellos el de la evaluación socio-patrimonial. En caso de no cumplir con los requisitos, la ley contempla que las personas puedan jubilarse, pero abonando la totalidad de la deuda de la moratoria en un solo pago, previo al cobro del haber previsional.

El Gobierno estima que alrededor de 800.000 personas podrán gestionar un haber previsional a partir de la nueva moratoria. Esta nueva ley "permite solucionar los trayectos laborales no formalizados", garantizando el acceso a una jubilación, indicaron desde el organismo.

Según las estimaciones de la ANSeS, la mayoría de los beneficiarios cobraría el haber mínimo ($ 58.665 más eventuales bonos) menos la cuota de la deuda que, en promedio, ronda los $ 12.500.

De los tramites iniciados, la ANSeS dio a conocer el siguiente recorte de datos: aproximadamente el 70% son mujeres y alrededor del 30% varones y la edad promedio de las personas que iniciaron los trámites es de 63 años (61 para las mujeres y 67 para los varones).

La gran mayoría de las personas cancelará el Plan de Pagos en el plazo máximo, que es de 120 cuotas y la cuota promedio mensual del plan es de aproximadamente $12.500. En cuanto a la procedencia de los futuros beneficiarios, el 50% de los que iniciaron el trámite viven en la Provincia de Buenos Aires.

En tanto que el 6,9% lo hace en Córdoba, el 5,3 en Mendoza, el 4,8% en la Ciudad de Buenos Aires y otros 4,7% en Santa Fe.



REQUISITOS

Los requisitos de la evaluación socio-patrimonial que realiza la ANSeS para poder pagar la moratoria en cuotas son:

El gasto y consumo promedio mensual correspondiente a los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la evaluación no puede superar el 80% del límite vigente para el derecho a la percepción de la asignación familiar: $ 323.249 (0,80 x 404.062) "A tal fin, serán tenidos en cuenta los gastos efectuados con tarjetas de crédito y/o débitos informados por las entidades financieras", dice la Resolución.

Manifestación patrimonial en las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales que no supere en 2,4 veces el importe anualizado del límite para recibir la asignación familiar, que equivale a $ 11.636.985 (404.062 x12 x 2,4) sin considerar la vivienda propia ("casa habitación").

Automotor: no se puede tener un vehículo cuyo valor supere el tope para recibir la asignación anualizado -$ 404.062 x 12, es decir $ 4.848.744-, según los valores informados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor.

No registrar la tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil, ni tampoco la tenencia de embarcaciones de más de 9 metros de eslora informada por la Prefectura Naval Argentina. (NA)