La canasta básica subió por encima de la inflación

La Canasta Básica Total (CBT) aumentó en marzo un 8% y una familia tipo necesitó $191.228 para no ser pobre, informó el INDEC. En tanto, la Canasta Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia, se incrementó 9%, y el mismo grupo familiar necesitó de $87.719 para no estar en condición de indigente. Ambas canastas se ubicaron por encima de la inflación del mes pasado, que fue del 7,7%.

La CBA aumentó 120,1% y la CBT 113,2% en términos interanuales, y acumulan en el primer trimestre del año incrementos del 30,6% y 25,4%, respectivamente. Así, en todas las comparaciones ambas canastas se ubicaron por encima de las variaciones de la inflación.

La inflación en marzo pasado fue del 7,7%, en el trimestre de 21,7 y de 104,3% en los últimos doce meses. El costo de la Canasta de alimentos, que define el costo de los alimentos esenciales y principales servicios alcanzó un valor equivalente a casi tres salarios mínimos vital y móvil, que según la resolución del Ministerio de Trabajo, fue fijado en $69.500 para el tercer mes del año y será de $80.342 en abril.

El monto que se necesita para no ser pobre supera en más de tres veces el monto de una jubilación mínima, que en marzo fue fijada en $58.646, sin contar el bono adicional de $15.000. En el caso de una familia de tres integrantes la CBT tiene un costo de $152.240 y para una de cinco miembros pasa a $201.130, que significa un aumento del 113,2% de forma interanual.

Para no ser pobre un adulto necesitó en marzo pasado ingresos mensuales por $61.886. Una familia de tres miembros, para superar los niveles de indigencia, necesitó en marzo ingresos mensuales por $69.835 y la cinco integrantes $92.261, mientras que para un solo adulto para eludir la indigencia debió tener ingresos por $28.388. (NA)