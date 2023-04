El dólar blue no frena su marcha

El dólar paralelo alcanzó ayer un nuevo récord nominal de $433 en la punta vendedora, tras tocar los $440 en otra jornada de alta volatilidad, en la que los tipos de cambio financieros llegaron también a nuevos máximos históricos. Tras la parálisis del miércoles, el sector agroindustrial retomó las operaciones y liquidó US$ 173,2 millones.

En la city porteña la divisa marginal llegó a tocar los $440, en una jornada de alta tensión política y financiera, en la cual en medio de la escalada del blue el presidente Alberto Fernández se reunió en la Quinta de Olivos con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, mientras que el Palacio de Hacienda dejaba trascender que el encuentro significó una ratificación para el ministro.

El blue cerró a $427 en la punta compradora y $433 en la venta, mientras en algunas provincias terminó en $440, y la brecha con el tipo de cambio mayorista alcanza el 98,5%.

En Santa Cruz y Tierra del Fuego cotizó a $440, y en Santa Fe, Salta, Córdoba y la provincia de Buenos Aires llegó a $438. En el resto de las provincias osciló entre los $436 y $433.

Los dólares financieros mantuvieron la racha alcista, llegando a nuevos valores máximos y en la bolsa porteña el dólar contado con liquidación trepó por sexta rueda consecutiva hasta el récord de los $432,16 y la brecha con el oficial se ubicó en 98,2%.

El MEP o dólar bolsa saltó hasta su nuevo máximo de $420,50 y la brecha con el dólar mayorista alcanzó a el 92,8%.

El Banco Central (BCRA) retomó las compras y sumó US$ 44 millones.

El dólar sin impuestos subió a 55 centavos y se vendió a $225, según el promedio de los principales bancos privados del sistema financiero y en el banco Nación se ofrece a $224,5 para la venta.

El ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva ganó casi un pesos y cerró en $371,42. El dólar Qatar que aplica en consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los US$ 300 mensuales por persona, se ofreció a $450,20 y el turista o tarjeta subió hasta los $393,93.

El dólar mayorista, que regula el BCRA, se apreció hasta los $218,10 y con solo una rueda para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $2,89. (NA)