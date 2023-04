Massa se reunió con Fernández en Olivos y luego con el titular del BCRA

En medio de la escalada del dólar blue, el presidente Alberto Fernández se reunió ayer en la Quinta de Olivos con el ministro de Economía, Sergio Massa. El encuentro se produjo antes de que el mandatario se trasladara hacia el partido bonaerense de Ensenada para encabezar un acto con el gobernador Axel Kicillof.

Según indicaron a NA fuentes oficiales, el jefe de Estado y el titular del Palacio de Hacienda conversaron luego de participar desde Olivos, en forma virtual, de distintos eventos. El Presidente formó parte del Foro sobre Energía y Cambio Climático organizado por el Gobierno de los Estados Unidos, mientras que el funcionario nacional se sumó vía zoom al encuentro Experiencia IDEA Energía.

Alberto Fernández y Sergio Massa se tomaron una fotografía con la que dieron a conocer el encuentro que compartieron en la Quinta de Olivos, cuya difusión tuvo el propósito de despejar los rumores respecto de que la relación entre ambos no atravesaba el mejor momento.

El cónclave se produzco a menos de 48 horas de la sorpresiva renuncia del jefe se Asesores del Presidente, Antonio Aracre, luego de que circulara un rumor que lo ubicaba como posible reemplazo de Sergio Massa en Economía.

Al circular esa versión, desde la Casa de Gobierno salieron rápidamente a negarlo, pero Aracre quedó envuelto en medio de la polémica y cerca de las 18:30 comunicó su renuncia a través de su cuenta de la red social Twitter.

"A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente Alberto Fernández mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata", posteó el ex CEO de Syngenta.

El ahora ex jefe de Asesores de Alberto Fernández, quien había asumido en el cargo el pasado 1 de febrero, precisó: "Aprovecho este medio para agradecerle al Presidente por haberme honrado con este cargo y sabe que puede contar conmigo para lo que necesite".



CUMBRE MASSA - PESCE

POR EL DÓLAR A $440

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y aportaron una foto en conjunto supuestamente destinada a calmar al mercado. Por la mañana el titular del Palacio de Hacienda hizo lo propio con el presidente Alberto Fernández para acallar rumores tras el episodio que terminó con la renuncia de Antonio Aracre.

En el encuentro entre Massa y Pesce también intercambiaron opiniones sobre lo acontecido en las cumbres del G20 sostenidas en el marco de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial realizada en Washington la semana pasada.

Tras la reunión en el quinto piso del ministerio de Hacienda, se dio a conocer el endurecimiento del cepo mediante una comunicación del Banco Central, donde se implementan medidas para diferir el pago servicios profesionales al exterior y fletes entre empresas vinculadas.

Además de un visto bueno que requerirán las empresas por parte del BCRA para pagar intereses de deuda intraempresas.

Con estos diferimientos el BCRA espera patear pagos por US$ 2.000 millones hasta finde año.

El cónclave se dio en medio de una jornada con alta volatilidad en el mercado paralelo donde el dólar blue tocó $440 pesos para finalmente cerrar en $432 y tras las maniobras de ultima hora de ayer con los bonos para tratar de bajar las cotizaciones financieras. En tanto, todas las cotizaciones financieras también cerraron al alza.

Por su parte, el sector agroindustrial retomó las operaciones y liquidó US$ 173,2 millones, tras la parálisis del miércoles.

Lo que hizo posible que el Banco Central finalice el día con compras por US$ 44 millones, tras la sangría de US$197 millones con los que cerró el miércoles.

No obstante, sigue siendo bajo el nivel de ventas del agro en esta tercera versión del Programa de Incremento Exportador. Si bien ya lleva acumulado 1.700 millones de dólares liquidados su performance es menor a la segunda versión, que ya fue menor a la primera. Tal como indicó el FMI en uno de sus staff reports, estas medidas van perdiendo eficacia en la medida que son repetitivas y dejan de ser de excepción. (NA)