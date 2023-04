Se abrió la fecha de la Liga

En la noche de ayer se puso en marcha la sexta fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y 9 de Julio no pudo con el Deportivo Josefina, que terminaron dividiendo puntos.

En otro de los adelantos, Argentino Quilmes fue goleado por Argentino de Vila y Unión de Sunchales, que no afloja, se impuso en Aldao.



Lo sucedido anoche: Arg. Vila 4 (24m PT Sequeira, 35m PT Matías Manelli, 15m ST Araujo y 35m ST Nicolás Dondo) vs Arg. Quilmes 1 (40m PT Claudio Albarracín); 9 de Julio 1 (10m PT Esteban Guzmán) vs Dep. Josefina 1 (15m PT Lucio Silioni); Dep. Aldao 1 (20m ST Mayer) vs Unión de Sunchales 3 (20m PT de penal Tejeda, 23m PT Ibáñez y 45m de penal Farías).



SIGUE HOY

La sexta fecha del torneo Apertura de Primera A tendrá continuidad en la noche de hoy con la disputa de tres adelantos más. En nuestra ciudad jugará Ben Hur, recibiendo a Argentino de Humberto, mientras que Peñarol se presentará en María Juana. HOY: 21.30hs Dep. Ramona vs Dep. Tacural (Fabio Rodríguez); 22.00hs Atlético (MJ) vs Peñarol (Raúl Cejas) y Ben Hur vs Arg. de Humberto (Rodrigo Pérez). DOMINGO: 15.00hs Sportivo Norte vs Dep. Libertad; 15.30hs Brown de San Vicente vs Atlético de Rafaela; 16.30hs Florida de Clucellas vs Ferrocarril del Estado.



LAS POSICIONES



ZONA A: Libertad 15, puntos; Sportivo Norte 13; Arg. de Vila 11; Argentino Quilmes 7; Dep. Tacural 7; Dep. Josefina 6; Dep. Ramona 5; Dep. Aldao 5; 9 de Julio 4.

ZONA B: Unión 15, puntos; Ben Hur 10; Peñarol 8; Brown (SV) 7; Atlético de Rafaela 6; Florida de Clucellas 6; Atlético María Juana 5; Ferrocarril del Estado 4; Arg. de Humberto 0.



ARRANCA LA B



Este viernes habrá acción de la Primera B. En cancha de Sportivo Norte jugarán Juventud de Rafaela vs San Isidro, a las 22.00hs; mismo horario para el juego que disputarán en Estación Clucellas, Sportivo Libertad vs Bochófilo Bochazo.