Al borde de un nuevo paro de los municipales

Un joven empleado de la Municipalidad de Rafaela falleció ayer a raíz de un cuadro de infección derivado de un accidente laboral cuando cumplía funciones como recolector de residuos, hace un mes. Se trata de Arnaldo Andrés Argañaras, a quienes todos conocían como "Andy", de 28 años de edad según los registros de afiliados del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), aunque inicialmente se informó que tendría 23 años.

Las sospechas de una posible mala praxis médica y de una desatención inicial dispararon una bronca generalizada en el personal que se desempeña en el servicio de recolección del Municipio al punto que el tema se trató ayer por la mañana en una asamblea de delegados, en la que se evaluó convocar a un paro de actividades.

Finalmente, se resolvió efectuar un cese de de actividades que luego contó con el aval del intendente, Luis Castellano, quien manifestó su solidaridad con los compañeros de Argañaras y en especial con sus familiares y amigos.

"La reunión de delegados del SEOM fue muy dura porque los trabajadores municipales están muy enojados con el médico municipal. Creen que subestimó el problema de salud de Andy, quien sufrió una lesión menor en el codo de uno de sus brazos por lo que lo mandaron a su casa, pero con el correr de los días su estado de salud fue empeorando hasta que debió ser internado. Luego la ART se hizo cargo del caso, pero lamentablemente la infección fue aumentando, su salud se agravó y finalmente murió", explicaron delegados que participaron de la asamblea.

Desde el Municipio, por la tarde se publicó un breve comunicado en el que se lamentó "profundamente el fallecimiento de Andy Argañaras, trabajador del área de recolección de residuos". Asimismo se informó que "este jueves 20 no se prestará el servicio de recolección nocturno, como tampoco el de la mañana del día posterior". "Por tratarse de un día de duelo para la familia, amigos y compañeros de trabajo de Andy Argañarás se decidió acompañarlos en su dolor", se agregó aunque la medida de no prestar el servicio fue adoptada en la asamblea del SEOM.

Por su parte, el intendente Luis Castellano también lamentó "con profunda tristeza la desaparición física de Arnaldo Andrés Argañaras, quien se desempeñara como trabajador municipal en el sector de recolección" y expresó su acompañamiento "a su familia y amigos en su dolor, de la misma manera que a sus compañeros de tareas en estas 24 horas de duelo".

La asamblea de este jueves en la sede del gremio "fue un momento de descarga y catarsis, las bases querían impulsar un paro total de actividades, pero finalmente la protesta quedó en suspenso a la espera de la respuesta del Ejecutivo Municipal, la disponibilidad del médico y la política de Recursos Humanos, un área que solo cumple una labor administrativa pero se desentiende de las condiciones laborales en las que trabaja el personal".

Tras la reunión no hubo documento oficial pero sí se recordó que en varias oportunidades se reclamó que los camiones deben contar con un botiquín de primeros auxilios en todos los camiones destinados a la prestación de servicios públicos para atender pequeñas emergencias, en especial en los afectados a la recolección de residuos porque se manipula material que puede ser de riesgo.

"Los delegados coincidieron en que se debe pedir el esclarecimiento de la muerte de Andy, que se realice una investigación y todas las pericias que sean necesarias para determinar las responsabilidades en caso de haberlas", plantearon las fuentes consultadas. "En principio Andy había sufrido una herida menor en uno de sus codos, cómo puede ser que haya fallecido", se preguntaron durante la asamblea.

El malestar por la muerte de Argañaras se suma al escándalo por los casos de violencia laboral denunciados en el área de Protección Vial y Comunitaria, la semana pasada, que derivó en la suspensión sin goce de haberes de cinco coordinadores y la realización de un sumario administrativo, y a la presentación de principios de año del SEOM y sus delegados por las malas condiciones laborales en la que deben trabajar los municipales.