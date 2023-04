FIFA confirmó las sedes

MUNDIAL SUB 20

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La FIFA eligió a los estadios Diego Maradona de La Plata, Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Malvinas Argentinas de Mendoza y San Juan del Bicentenario como las sedes para disputar el Mundial Sub 20, que se llevará a cabo entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximos.

Luego de enviar una comitiva a la Argentina, tras confirmarse que albergará el evento que, en un principio, se iba a jugar en Indonesia, el organismo determinó cuáles serán los estadios y las provincias que contarán con la cita mundialista.

El partido inaugural será en Santiago del Estero el 20 de mayo, mientras que la final tendrá como escenario el Diego Maradona de La Plata, que antes se llamaba "Único", pero cuyo nombre fue cambiado el 18 de diciembre de 2018 en homenaje al astro futbolístico.

De esta manera, la FIFA desestimó otras cinco opciones, dado que también se realizaron inspecciones en Córdoba (Mario Kempes), Salta (Padre Martearena), Chaco (Centenario de Resistencia), San Luis (La Pedrera de Villa Mercedes) y La Rioja (Mercado Luna).

El seleccionado albiceleste comandado por el entrenador Javier Mascherano, dirá presente en el certamen por ser el anfitrión del mismo, ya que no había logrado la clasificación mediante el Sudamericano de la categoría como el resto de los conjuntos que pelearán por el título.



Las siguientes son las Selecciones clasificadas al Mundial Sub 20:



Por Conmebol: Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Argentina (cómo país anfitrión). Por UEFA: Inglaterra, Francia, Italia, Israel y Eslovaquia. Por AFC: Corea del Sur, Japón, Uzbekistán, Nueva Zelanda e Irak. Por OFC: Fiji. Por CAF: Gambia, Senegal, Túnez y Nigeria. Por Concacaf: Estados Unidos, Honduras, Guatemala y República Dominicana.