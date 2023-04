Colón recibe a Vélez en el inicio de la fecha 13

Colón de Santa Fe y Vélez Sarsfield jugarán este viernes con la necesidad de volver al triunfo en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que dará comienzo a la decimotercera fecha.

El partido se disputará desde las 20.30 en el estadio Brigadier General Estanislao López, será arbitrado por Darío Herrera y televisado por la señal TNT Sports.

Colón llega al duelo con Vélez en el puesto 23 de la tabla a sólo tres unidades del último, su rival histórico Unión de Santa Fe. El equipo todavía no pudo ganar como local en la era de Néstor Gorosito y lleva ocho encuentros sin victorias en casa. Su último triunfo en el “Cementerio de los Elefantes” fue el 5 de octubre del año pasado (1-0 vs. Patronato de Paraná).

Por su parte, el equipo de Liniers, dirigido por Ricardo Gareca, no gana desde la fecha octava y se ubica en el puesto 15to del torneo. En la fecha pasada igualó sin goles como local ante Barracas Central

El historial entre ambos marca que se jugaron 74 veces: Colón ganó 32 partidos, Vélez ganó 18 encuentros y empataron en 24 ocasiones.



LA FECHA. Sábado 22/04: 15.30hs Lanús vs Sarmiento, 15.30hs Arsenal vs Unión, 20.30hs Central Cba. vs Godoy Cruz, 20.30hs Belgrano vs Newell's. Domingo 23/04: 11.00hs San Lorenzo vs Platense, 15.30hs Central vs Boca, 17.30hs Instituto vs Banfield, 18.00hs Estudiantes vs Talleres, 20.30hs River vs Independiente. Lunes 24/04: 15.30hs Barracas Central vs Defensa y Justicia, 19.00hs Racing vs Atlético Tucumán, 21.30hs Tigre vs Huracán, 21.30hs Argentinos vs Gimnasia.



LAS PRINCIPALES POSICIONES: River 30, puntos; San Lorenzo 24; Rosario Central 22; Talleres 21; Defensa y Justicia 21; Belgrano 21; Lanús 19; Argentinos 18; Racing 18; Estudiantes 18; Newell's 18.



Las posibles formaciones:



Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Julián Chicco y Andrew Teuten; Santiago Pierotti, Ramón Ábila y Juan Pablo Álvarez. DT: Néstor Gorosito.



Vélez: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Diego Godín, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Christian Ordóñez, Elías Cabrera y Gianluca Prestianni; Lucas Pratto, Lucas Janson, Abiel Osorio. DT: Ricardo Gareca.



Estadio: General Estanislao López.

Árbitro: Dario Herrera. VAR: Jorge Baliño.

Hora de inicio: 20.30 TV: TNT Sports.