El Concejo reconoció a APADIR por sus 40 años

La sesión ordinaria de ayer fue más que especial por varios motivos. Después de la pandemia, es la primera vez que el Concejo realiza una sesión afuera del recinto municipal, ya que una ordenanza establece la obligación de llevar a cabo tres sesiones anuales en instituciones o lugares de la ciudad. “Estamos retomando esta actividad agradecidos con APADIR porque gentilmente nos ha cedido el lugar”, inició el presidente del Concejo, Germán Bottero. Además agradeció la presencia de los miembros de la Comisión Directiva de la asociación, a la representante legal de la escuela Mónica Marozzi, a todo el personal de la institución, y a la asociación civil Autismo sin Barreras, entre otros.

El primer proyecto abordado fue, justamente, el impulsado por Juntos por el Cambio, por el cual “el Concejo Municipal de Rafaela reconoce los 40 años de la Asociación ProAyuda Discapacitados Rafaela por su labor y aporte por la inclusión de las personas con discapacidad”. Antes de ser aprobado por unanimidad, cada uno de los concejales emitieron palabras significativas en favor de la institución.

En primer término, la concejal radical Alejandra Sagardoy expresó: “Este es un merecido reconocimiento. Solo decirles que 40 años es un largo recorrido, que asumieron el desafío de vencer prejuicios y miedos respetando la diversidad, y con esfuerzo y capacidad de lucha siguen trabajando para lograr una sociedad más inclusiva”. Por su parte, el concejal Viotti dijo: “APADIR tiene que seguir creciendo. Mi reconocimiento a los fundadores, a los padres, a los profesores y alumnos. Gracias a cada uno de ustedes por ayudarnos a ser una sociedad mejor”.

Brenda Vimo, del oficialismo sostuvo que “vemos a una institución que abraza y da contención a las familias, y creo que eso no tiene precio, no se si se puede poner en palabras”. A lo que Valeria Soltermam, del mismo bloque, agregó: “Seguramente fue un camino muy arduo y difícil pero gratificante. Hoy celebramos la vida de esta institución, la de aquellos que pasaron por aquí y lograron una vida más plena y autónoma”.

Luego de escuchar las palabras de todos los concejales exaltando el trabajo que desarrolla la asociación, miembros del Concejo hicieron entrega a la presidente de APADIR, Alicia Bregui, a la directora Silvana Pignolo, a su vicedirectora Mónica Martini y a Lucas, un alumno, una placa de reconocimiento.

Posteriormente, hubo un cuarto intermedio para sacar fotos en el patio de la institución, momento en el que se habló con la prensa. “Es una elección totalmente apropiada venir a esta casa. Agradecemos a Silvana y a toda la institución, que ante la solicitud de la concejal Sagardoy se puso a disposición. Estamos sesionando con un reconocimiento especial para APADIR, seguiremos después con nuestros temas porque es una sesión ordinaria, pero el venir a la casa de APADIR lo hizo especial”, dijo el presidente del Concejo.

Y Silvana Pignolo, la directora de APADIR, expresó: “Para nosotros es un orgullo. Nos sentimos mirados al recibir hoy a los concejales, quienes representan a la sociedad. Nos permite también hacer visible la perspectiva de discapacidad. Estamos un poquito alejados del centro y que hoy estén todos aquí a nosotros nos llena de orgullo”.

Sobre la realidad actual de la institución, Pignolo comentó que cuenta hoy con 106 alumnos: en planta escolar son 43 y hay 63 alumnos en proyectos de inclusión. Realizan educación inclusiva en las escuelas de la ciudad y de pueblos vecinos como Pilar, Ramona, Felicia, etc. “El abordaje está siempre orientado a lograr la mejor calidad de vida para que ellos puedan desenvolverse de forma independiente en la sociedad, y otro de los objetivos es visibilizar la perspectiva de la discapacidad en pos de la inclusión”, expresó.

Asimismo, Pignolo resaltó que con el Municipio tienen muy buen vínculo. “Estamos totalmente agradecidos porque la institución se mantiene por el aporte que recibimos de los gobierno municipal y provincial. Siempre hay cuestiones en las que uno pide pero somos recibidos, nos sentimos acompañados”, aseguró.

Con respecto a la inclusión, notó que ha evolucionado. “Cuando hablábamos de inclusión 30 años atrás había muchísimas barreras. También ha evolucionado el concepto de la persona con discapacidad; hoy hablamos de un modelo social donde lo que tenemos que hacer es identificar qué barreras hay en la sociedad por las cuales una persona con discapacidad no puede ejercer plenamente sus derechos. Antes se enfocaba sobre todo en el modelo biológico, en la persona con discapacidad, y hoy la problemática está centrada en la sociedad, en las barreras edilicias, psicológicas y afectivas por las cuales una persona con discapacidad no puede desarrollar sus derechos en los espacios comunes donde todos transitamos”, subrayó.



MÁS PROYECTOS APROBADOS

Tras la pausa, la sesión continuó como cualquier otra luego de compartir ese breve momento al aire libre. Y los demás proyectos también fueron aprobados por unanimidad.

Uno de los proyectos de ordenanza que está relacionado a la empatía con personas con diferente condición, es el que el propuso el bloque oficialista, con la implementación de la Hora Silenciosa en supermercados y comercios, beneficiando a las personas con espectro autista que no suelen tolerar el ruido y la luz. Al respecto, habló el concejal Martín Racca y dijo parafraseando al Papa: “Con esto queremos hacer ruido. Este proyecto va a permitir a las familias y vecinos que tengan casos de TEA, que tengan un horario determinado de atención. Que cuando la gente vea el cartel indicativo haga silencio porque hay personas que así lo necesitan”. En la ordenanza, se garantiza “el derecho a la inclusión e integración social de las personas autistas y otras con escasa tolerancia a los ruidos y luces intensas” y “se establecerán los días y horarios de la hora silenciosa, procurando establecer, como mínimo, 120 minutos repartidos en dos jornadas de lunes a viernes, y 60 minutos los sábados”.

Vimo sumó su apreciación al señalar que “hacer ruido con el silencio y con el alma, es importante escuchar a quienes necesitan ser escuchados y creo que este es un gran camino de aprendizaje”.

Por otra parte, a la hora de tratar el pedido de informes sobre planes de viviendas y loteos, el concejal Lisandro Mársico consideró que abundan los anuncios y escasean las obras. “Tenemos planes anunciados pero sobre algunos no se colocó ni un ladrillo. Hay familias que están esperando y en cuanto a los que se están construyendo, los plazos están vencidos. Estamos esperando respuestas”, advirtió el edil del PDP. Propuesto por este mismo partido, también se aprobó la minuta de comunicación sobre el cumplimiento de medidas de seguridad vial en los vehículos de movilidad personal. Al respecto Mársico dijo: “La gente no cumple con la norma sobre el uso de casco y chaleco y queremos ver qué se está haciendo al respecto”.

La agenda de la sesión siguió con el tratamiento de los dos proyectos impulsados por el peronista Juan Senn, el primer para “eximir del costo de boleto de transporte a personal de seguridad pública” y el segundo para “instalar puntos seguros en plazas y espacios públicos”.

Senn habló sobre ellos, agradeció la presencia del secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit -fue consultado por el edil en el momento de la redacción-, y explicó que son proyectos que surgieron de los mismos vecinos, y, que si bien no son la solución al problema de seguridad, son paliativos.

Viotti aprovechó y aportó una tajante opinión: “La violencia es mayor. El avance del narcotráfico y actos de sicariato están llegando a la ciudad. Necesitamos un Intendente comprometido para alzar la voz a quien sea. Tenemos que dejar las cuestiones políticas de lado”.

En el tramo final de la sesión se aprobaron los pedidos de informes presentados por la oposición de Juntos por el Cambio. En el primero requiere al Ejecutivo que informe "en qué instancia se encuentra el trámite de donación de la fracción de terreno de propiedad de la Municipalidad de Rafaela, sita en la Concesión Nº 216 que fuera destinado al emplazamiento definitivo del cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad". En tal sentido, recuerda que "en la norma registrada bajo el Nº 5346 publicada en el boletín oficial en diciembre de 2021, se dispone la donación de una fracción de terreno propiedad de la Municipalidad de Rafaela, por lo que este cuerpo solicita se informe en qué proceso se encuentra la inscripción del mismo en el Registro General de la Propiedad de Santa Fe y la pertinente escritura traslativa de dominio del bien a nombre de la entidad mencionada".

En el segundo se solicita al Ejecutivo que "a través del área correspondiente se detalle si se implementa la ordenanza Nº 5.228 que establece la eximición del pago de la totalidad de las tasas municipales estipuladas para la emisión y renovación de licencia de conducir nacional a los integrantes de Bomberos Voluntarios de Rafaela y Voluntarios de Defensa Civil". En particular pregunta de qué manera se ejecuta, desde cuándo se encuentra en funcionamiento y cuántas personas accedieron al beneficio. Finalmente, en el caso de no encontrarse en ejecución, exige que se aclaren los motivos e informe la fecha de implementación.

Otro proyecto de ordenanza girado por el Departamento Ejecutivo con la designación de los integrantes del Directorio de la Comisión de Apoyo Económico para Agentes Municipales (C.A.E.P.A.M.) para el periodo comprendido entre el 22 de Diciembre de 2021 y el 21 de Diciembre de 2023 fue aprobado rápidamente.