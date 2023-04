Martín asumió como presidente de FISFE y Grinman continúa al frente de la CAC

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) celebró el lunes una nueva Asamblea General Ordinaria, en cuyo marco fueron electos los miembros del Comité Ejecutivo para los próximos dos años. Así, el órgano de conducción quedó liderado por Javier Martín (UISFe) como presidente; quien estará acompañado por Guillermo Moretti (UNIRR), Adolfo Hartman (CCIRR), Héctor Cappone (FECOI), Víctor Sarmiento (CICAE) y Alejandro Taborda (UISFe) como vicepresidentes; Walter Andreozzi como secretario; y Mariano Ferrazzini como tesorero.

Desde la entidad declararon que, más allá de la renovación de la presidencia, “no habrá grandes cambios en la línea política general de la entidad” y que “la idea es profundizar la articulación entre las distintas cámaras sectoriales y territoriales asociadas, de toda la provincia”. “En esta oportunidad, y como resultado del proceso dinámico en el cual se encuentra la Federación, al acompañamiento de los principales directivos que hasta el presente conformaban la conducción, debe destacarse la continuidad del proceso de renovación dirigencial, ya iniciado en las anteriores Asambleas; y que a partir del trabajo concreto en las entidades de base que la conforman traen aparejada la incorporación al máximo órgano de conducción de dirigentes como Román Guajardo (UNIRR) y María Eugenia Martínez (Cámara de la Industria Plástica)”, agregaron.



GRINMAN EN LA CAC

Mientras tanto, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) celebró el pasado miércoles su Asamblea General Ordinaria. En ese marco, se renovó parcialmente el Consejo Directivo y Natalio Mario Grinman fue reelecto como presidente de la entidad, para los próximos dos años. Asimismo, se designó a Germán Ciceri, en representación del CCIRR (socio institucional territorial), para que integrara el Consejo General. “Asumo una vez más este compromiso en nombre de las empresas, comercios, instituciones y federaciones que cada día abren sus puertas y levantan sus persianas pensando en el progreso del sector a lo largo de todo el país. El mismo compromiso que desde esta Cámara tomamos cada vez que nos toca actuar para impulsar mejoras para el comercio, los servicios y el país en su conjunto”, destacó Grinman en su discurso.

“En la CAC estamos muy cercanos a cumplir 100 años ¡Qué distinta era la Argentina en aquel entonces! En el sillón de Rivadavia estaba Alvear y reinaba la democracia y el progreso material, alimentados por el cumplimiento de dos hitos, uno puntual, como fue la Ley Sáenz Peña, y otro que se gestó paulatinamente, como lo fue la llegada de los ansiados inmigrantes que con su trabajo desarrollaron nuestra economía. A nivel mundial la prosperidad de Argentina era nuestra carta de presentación y la envidia de muchas potencias. Hoy, a casi un siglo de esa época, hasta vergüenza nos da entrar en comparación. Aun así, no quiero dejarme vencer por el pesimismo. Al contrario, soy optimista y confío en que tenemos una oportunidad de volver a ser lo que fuimos un siglo atrás”, detalló. “Hay muchas cosas por hacer. Falta decisión política para tomar las riendas del país, reducir el gasto público y atacar el déficit fiscal, lograr la autonomía del Banco Central y garantizar la independencia de los poderes de la República, por empezar. Con esto se puede generar un clima de confianza y previsibilidad”. “La gente está preocupada por dos cosas fundamentales. Por un lado, la inflación, que hace que muchos no lleguen a fin de mes; y por el otro, la inseguridad, que hace que no sepa si llega a su casa viva o en un cajón. Necesitamos una pronta reacción de la clase política. No sólo de quienes tienen la responsabilidad de hacer algo y que ocupan cargos, más bien de todos los sectores”, apuntó. “Lamentablemente muchos parecen más enfocados en medir cada posible movimiento con el barómetro del año electoral que en pensar en el bienestar de la ciudadanía. Lo único que les interesa es defender sus sectores e intereses personales y partidarios y están disociados de la realidad del país y de los problemas que afligen a la población. Hay que dejar de lado las mezquindades, buscar consensos y lograr prosperidad y orden”. “Pensemos en los argentinos, especialmente los que menos tienen, que son los que más sufren. Para ellos hay que trabajar, y para que se genere la riqueza en la Argentina se requiere de un sector privado pujante. El Estado no es la salida laboral para nuestro querido país; lo que necesitamos es cada vez más empresas que den fuentes de trabajo genuino”, culminó.