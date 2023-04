Regional Juvenil: BH ganó dos partidos y el "9" uno

Por una nueva fecha del Torneo Regional Juvenil AFA el miércoles se enfrentaron 9 de Julio y Ben Hur en el predio del primero.

La BH sumó dos victorias y una derrota, en el marco de la segunda fecha del certamen que aglutina equipos de tres categorías de divisiones inferiores, de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Los rafaelinos son parte de la Zona D.

Estos fueron los resultados: Sub 13: 9 de Julio 0 vs Ben Hur 3 (Alfonso Bessone, Agustín Imoberdorf y en contra).

Sub 15: 9 de Julio 1 vs Ben Hur 0.

Sub 17: 9 de Julio 0 vs Ben Hur 6 (Pau Epstein x 3, David Quinteros, Bautista Ferreyra y en contra).