Con 5 votos a favor y 1 en contra autorizaron nuevo endeudamiento

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como se anunciara, ayer, el Concejo Municipal desarrolló otro encuentro ordinario.

La sesión, como es de práctica, fue abierta con el izamiento de la Bandera, tarea que llevó adelante Pablo Ghiano.

Tras la aprobación del acta de los dos últimos encuentros la presidente, Carolina Giusti pidió que ingresen, fuera de lista los expedientes 2001, 2002 y 2003, moción que fue aprobada por el cuerpo.

A continuación se oyó el informe de Presidencia y tuvieron ingreso cuatro notas oficiales, tres del Ejecutivo respondiendo minutas de comunicación y otra del Instituto Municipal de la Vivienda presentando el balance 2022 y proyectos para 2023.

Horacio Bertoglio pidió la palabra y consideró positivo y auspicioso que el Ejecutivo responda las minutas de comunicación; por otra parte fustigó la mala comunicación, puesto que el Concejo tomó conocimiento de quién está al frente del IMV por la nota elevada al cuerpo, se lamentó de la situación y consideró que "así no puede manejarse la Municipalidad, con este nivel de informalidad".

Fue remitida a comisión la nota elevada por vecinos que se manifiestan disconformes por la posible ubicación del Complejo Ambiental Sunchales.



Despacho de Comisión

Con cinco votos positivos y uno en contra de Andrea Ochat, tuvo curso favorable un proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Autoriza al Sr. Intendente a suscribir convenio con el gobierno de la provincia en el marco del proyecto de inversión denominado “Plazas seguras, inclusivas y universales”.

Andrea Ochat pidió la palabra y fundamentó su voto negativo (ver recuadro aparte en esta página).

Por su parte Horacio Bertoglio, además de señalar que coincidía con las manifestaciones de Ochat, enfatizó que votaría a favor, poniendo de relieve que tiene en cuenta la necesidad de poner al día a la Plaza Libertad, los pisos que deben acompañar a los juegos, sentenció "no podemos paralizar la administración pública porque en varios aspectos tiene un desorden. Ponemos en riesgo tareas importantes que venimos reclamando desde hace tiempo"; además consideró que el crédito es ofrecido en condiciones excepcionales.

Por su parte Carolina Giusti destacó que es un proyecto interesante y que hace más de 10 años se está aguardando la ejecución de un skate park -una pista para patinetas- que tendrá una atractiva ubicación en el terreno del ferrocarril.

Al pasar a votación se emitieron cinco votos positivos y uno negativo.



Proyectos presentados

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por Carolina Giusti. Dispone la realización de un reordenamiento del tendido aéreo de servicios.

La misma suerte corrió un proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Aprueba convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para la ejecución de la obra "Reposición de ripio" en RP N° 13.

Tuvo curso favorable una Minuta de Comunicación elevada por Santiago Dobler. Solicita al Departamento Ejecutivo publique las ejecuciones presupuestarias correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2022, conforme Ordenanza N°2079.

Fue aprobado sobre tablas un proyecto de Ordenanza elaborado por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler. Establece sentido único de circulación de calles Pasteur y Crespo.Carolina Giusti destacó que es el primer trabajo como resultado de las sesiones especiales en los barrios.

También fue aprobado el proyecto de Resolución presentado por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler. Modifica y reasigna partidas del presupuesto del Concejo Municipal ejercicio 2023.



Fuera de lista

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por Santiago Dobler.

Crea el Consejo Ciudadano de seguimiento de la obra pública.

Los otros dos asuntos ingresados fuera de lista son una nota particular y otra institucional, giradas a sus antecedentes.