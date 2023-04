La negativa de Ochat

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde la oficina de prensa de la concejal Andrea Ochat (Ahora Sunchales) se ofreció un detallado informe de su fundamentación en contra de un proyecto del Ejecutivo en la sesión de la víspera, en tal sentido se destaca que no acompañó el pedido de endeudamiento que realizó el Departamento Ejecutivo Municipal por $ 86.747.957,53.

“Cuestiono el momento en que llega esta propuesta”, fundamentó Andrea Ochat. Y argumentó: “poniéndolo en perspectiva, llega en el marco de una grave crisis económica que estamos atravesando como país y en el contexto de un año electoral. Esto implica la posibilidad de que otra gestión asuma la responsabilidad del gobierno de la ciudad, y con ello, los compromisos y endeudamientos. No me resulta para nada oportuno pensar en tomar un crédito de alrededor de 86 millones de pesos, sin contar los intereses de la financiación y los costos extras que el municipio deberá asumir por obras que no se contemplan en el proyecto pero que se desprende del convenio”, reforzó.



NO ABUNDA LA INFORMACIÓN CLARA Y TRANSPARENTE

Andrea Ochat destacó que el proyecto “siendo optimistas” podría concretarse en esta gestión, “pero endeuda al municipio a futuro. “En un presente local donde la información clara y transparente para tomar decisiones no es la que abunda”. En este punto recordó: “Estuvimos discutiendo este proyecto en medio de la negativa del intendente de asistir a este recinto a explicar los problemas que ha tenido esta gestión para la rendición de 30 proyectos que dieron lugar a notificaciones varias del Tribunal de Cuentas de la provincia. Con expedientes que en su mayoría están en manos de la fiscalía de estado para su ejecución, y que, sin contar los intereses y las costas que le corresponderán afrontar al municipio, asciende a $23 millones. En 8 años de gestión no se logró terminar de rendir esos fondos por problemas administrativos, ¿vamos a habilitar al municipio a seguir endeudándose?”, se preguntó “¿Esto implica rendir nuevos fondos? ¿Quién tendrá que rendirlos luego de los 6 meses de gracia? ¿La próxima gestión?”

Además, recordó que el Ejecutivo no brinda información sobre las ejecuciones del presupuesto “desde agosto de 2022 en adelante. No tenemos esos datos que son importantes a la hora de considerar la capacidad de endeudamiento del municipio”.

Volviendo al pedido del Ejecutivo, Andrea Ochat explicó: “Este endeudamiento pone como garantía la coparticipación, es decir los fondos que reembolsan Nación y Provincia y que son parte fundamentales para los recursos como municipio”. Al final, sintetizó: “considero que sería muy irresponsable e incoherente de mi parte, aprobar esto en el actual contexto económico general y en la crítica situación administrativa particular de nuestro municipio”.



EL PROYECTO

En el marco del Programa “Plazas seguras, inclusivas y universales”, el Ejecutivo presentó al Concejo un proyecto de ordenanza a través del cual solicita la autorización para que el Intendente Municipal suscriba un Convenio de “Préstamo con el gobierno de la Provincia de Santa Fe por $ 86.747.957,53 para la construcción de una pista de Skate y la renovación de equipamiento y juegos en la plaza Libertad: “Reconozco la importancia de construir y mejorar espacios de esparcimiento y recreación para las infancias, y para las juventudes. No pongo para nada en cuestión tales iniciativas”, aclaró con contundencia la edil que también destacó la importancia de cumplir con la normativa “que ya lleva 10 años desde su aprobación” que prevé la construcción de un Skatepark.