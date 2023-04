Gran velada de MMA este viernes en Atlético

Este viernes se realizará una importante velada de Artes Marciales Mixtas (MMA) en el gimnasio Lucio Casarín del Club Atlético de Rafaela, organizada por XClub Ribonetto. La misma constará de 17 peleas, entre amateurs, semiprofesionales y las dos profesionales donde habrá en juego cinturones de la Asociación Santafesina. Cabe acotar que uno de los combates será de carácter internacional, con la presencia del estadounidense Cristopher Marco Hunt enfrentando al morterense Eduardo Cervera, en la categoría 110 kg, mientras que la pelea de fondo será entre el local Juan Cruz Ramallo y el santafesino Benjamin Leguizamón.

En la conferencia de prensa realizada en el Hotel Amerian en la víspera, el organizador destacó que hace desde 2017 que Supremacía X, la franquicia de XClub Ribonetto no realiza este tipo de festivales en la ciudad, y lo hace con este evento. Ribonetto destacó el apoyo de la Municipalidad de Rafaela a través de la Subsecretaría de Deportes a cargo de Ignacio Podio, y de los demás anunciantes.

"Nos pone contentos ofrecer este show de alto nivel, tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo en la Academia con nuestra gente y sumando a peleadores de otras ciudades", expresó Ribonetto.

Las puertas del estadio se abrirán a las 20.30 ya que las peleas se iniciarán a las 21, siendo el costo de la entrada en boletería de 1.500 pesos para las populares.



TODAS LAS PELEAS

Preliminares: Lautaro Soria vs. Lucas Garvizu; Fabricio Leiggener vs. Tomás Corazzini, Juan Ibarra vs. Elías Ojeda; Brian Farias vs. Alcaraz; Charly Páez vs. Alejandro Cabral; Nahuel Farías vs. Nano Sandoval; Iván Villa vs. Alexis Villarreal y Sofía Benítez vs. Alma Villasboas.

Main Card: Alan Strada vs. Alan Luján (84 kg); Tomás Simili vs.Claudio Gómez (78 kg); Chino Luque vs. Lautaro Quittet (67 kg); Leandro Aguirre vs. Acosta (64 kg); Jonathan Ojeda vs.Alan Preiz (84 kg) y Cristian Mansilla vs. Tomás Levrino (74 kg).

Estelares: Eduardo Cervera vs. Cristopher Marco Hunt (110 kg), pelea Internacional; Franco Tévez vs. Ignacio Valavella (72 kg, cinturón de Asociación de Santa Fe en juego); Juan Cruz Ramallo vs. Benjamín Leguizamón (66 kg, cinturón de Asociación de Santa Fe en juego).