Diputados aprobó el proyecto que le da rango de ley a las becas Progresar

Por abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados le dio ayer media sanción al proyecto que crea el Programa de respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) que le da rango que ley a las becas con ese nombre para jóvenes de entre 16 y 30 años. La iniciativa, que será girada al Senado, recogió 175 votos a favor, el único rechazo de José Luis Espert y nueve abstenciones, entre las que se cuentan la totalidad de los diputados de la Coalición Cívica.

El programa Progresar tiene como objetivos "promover oportunidades de permanencia, egreso y reinserción educativa de jóvenes de entre 16 y 30 años", fortalecer las trayectorias educativas y acompañar la terminalidad de los estudios en educación media, superior y formación profesional.

Para ser beneficiaria del programa que incluye las becas Progresar, que están vigentes desde 2014 por decreto de la entonces presidenta Cristina Kirchner, la persona debe tener entre 16 y 30 años inclusive, ser argentina nativa, naturalizada o extranjera, con residencia legal de dos, dos años en el país y contar con Documento Nacional de Identidad.

Además, debe acreditar la regularidad en una institución educativa o la asistencia a cursos o centros de formación acreditados por el programa, realizarse un control anual de salud y los ingresos de su grupo familiar no deben ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Las becas Progresar son compatibles con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo, la Tarjeta Alimentar, programas sociales y becas de carácter académico, de investigación, extensión y formación.

El Ministerio de Educación, como autoridad de aplicación, es responsable de efectuar las convocatorias al menos dos veces por año y debe liquidar las transferencias monetarias a los beneficiarios, en tanto que la ANSES es la encargada de efectivizar los pagos.

La adjudicación de las becas se realiza con base en la evaluación socioeconómica por medio de la base de datos de la ANSES.

Por otra parte, la ley crea en el ámbito del Congreso de la Nación una comisión bicameral de carácter permanente de promoción y seguimiento del Programa Progresar, que estará integrado por tres senadores y tres diputados.

Días atrás, los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Economía, Sergio Massa, anunciaron en una conferencia de prensa en Washington, Estados Unidos, un aumento del 42% de las becas Progresar a partir de este mes, tras acordar con el Banco Mundial un desembolso de USD 300 millones. De este modo, la beca pasará a ser de 12.780 pesos.

La primera oradora fue la titular de la comisión de Educación, Blanca Osuna (Frente de Todos), que aclaró que con esta ley no se está "inaugurando un programa que no existe, sino justamente, lo llamativo que tiene el programa es que está por cumplir 10 años con lo cual ha transitado su existencia distintas etapas y gestiones de Gobierno".

La entrerriana precisó que en la actualidad el universo de beneficiarios alcanza a "1.700.000 alumnos y jóvenes que, en distintos lugares del país, pueden contar con los recursos económicos y una multiplicidad de soportes que van acompañando ese tránsito por la educación".



PUBERTAD PRECOZ

Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación del Programa Pubertad Precoz que garantiza el acceso gratuito a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de esta condición que lleva a niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios.

La pubertad precoz central (PPC) no se restringe únicamente a cambios físicos sino que involucra además otros de tipo emocional y psicológicos.

El lunes pasado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, recibió a un grupo de madres que llevan adelante la causa a favor de hacer realidad la creación del Programa de Pubertad Precoz, un proyecto que tiene como autores a Rubén Manzi y Carla Carrizo.

La norma, que en la Cámara baja cosechó 175 votos a favor sin abstenciones ni rechazos, apunta no solamente al acceso gratuito al diagnóstico por exámenes sino además la provisión de medicamentos que suprimen la secreción de hormonas sexuales hasta la edad habitual. También implica la capacitación y protocolos de atención para profesionales de la salud, sumado a campañas de concientización.

Como miembro informante, la diputada Mónica Fein (Partido Socialista) explicó que la pubertad precoz "es lo más frecuente en consultas a endocrinología pediátrica y es 10 veces más frecuente en niñas que en niños". La santafesina, que es la presidenta de la comisión de Salud, describió a la pubertad como "una etapa de transición" que "conecta la infancia con la adultez".

"Ocurre entre 8 y 13 años en niñas y entre 9 y 14 en varones y se producen cambios hormonales que conducen a adquirir características sexuales secundarias, finalizar el crecimiento físico del cuerpo y adquirir las capacidades de reproducción", comentó.

Y siguió: "Todos esos cambios están vinculados a una adecuada maduración del eje hipotálamo hipófisis gónadas. El periodo previo se caracteriza fundamentalmente por inhibir justamente el sistema que controla la secreción de las hormonas que vienen de las glándulas hipófisis y estimulan a los ovarios y a los testículos para fabricar hormonas sexuales".

A su turno, el diputado nacional Daniel Gollán (Frente de Todos) planteó que "este derecho que se consagra para 2.500 familias que tienen este problema, en una enfermedad poco frecuente" y "requieren tratamientos de alto costo".

También precisó que "es una enfermedad predominantemente femenina (veinte casos a uno) donde el 98 por ciento son de tipo central y hay casos periféricos que ameritan ser contemplados en los diagnósticos". (NA)