El dólar blue sube y marcó otro récord

El BCRA vendió US$ 197 millones y no hubo dólar agro.

El dólar blue siguió ayer su tendencia al alza, alcanzando un nuevo récord de $423 en la punta vendedora, el Banco Central debió vender US$ 197 millones al intervenir en el mercado cambiario y la agroindustria no liquidó divisas.

El billete paralelo subió por tercera rueda consecutiva y la brecha con el tipo de cambio oficial es del 94%.

Los dólares financieros extendieron el rally alcista de las jornadas previas, aunque con alzas más moderadas que en ruedas anteriores. En la bolsa porteña, el dólar contado con liquidación subió hasta los $429,14, alcanzando un nuevo máximo nominal histórico, y la brecha con el oficial se ubica en 97,3%.

El alza es la quinta consecutiva, pero fue menor a la de la jornada anterior, cuando registró un suba de más de $16.

El MEP o dólar Bolsa cotizó hasta los $415,79, un alza menor a la del martes, cuando subió $13, alcanzó también un nuevo máximo histórico, mientras que el spread con el mayorista alcanza el 91,1%.

El Banco Central volvió a vender divisas para atender necesidades del mercado, y el saldo negativo del mes aumentó a alrededor de $250 millones, en una jornada en la que los agroexportadores no efectuaron liquidaciones de divisas.

El dólar Qatar subió hasta los $448,84, mientras que el turista o tarjeta, para consumos con tarjetas en el exterior de hasta US$ 300 por mes, avanzó hasta los $392,74.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva cotizó a $370,29, mientras que el billete sin impuesto cerró en el Banco Nación a $224 y el promedio de los principales bancos privados fue de $224,06, para la venta.

El dólar mayorista, que regula el BCRA, alcanzó los $217,4, cincuenta y cuatro centavos arriba del cierre anterior, y en esta semana subió $2,38, todavía por debajo de los $3,02 de aumento registrado en los primeros tres días de la anterior.

Las acciones en la bolsa porteña y en Wall Street cortaron su racha positiva y los bonos soberanos en dólares sufrieron fuertes caídas, en medio de la tensión cambiaria. El riesgo país que elabora el banco JP Morgan llegó a un máximo de 2.752 puntos básicos, un valor que no se registraba desde octubre pasado y subió 2,1%. (NA)