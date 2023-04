La UCR se sumó al frente de frentes "Unidos para cambiar Santa Fe"

La Convención Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Fe resolvió anoche aprobar por unanimidad la conformación de una alianza electoral transitoria, con la finalidad de competir en el proceso de elecciones provinciales, municipales y comunales a realizarse durante el presente año. Asimismo, el Plenario realizado en la sede Provincial de la UCR de la ciudad de Santa Fe, bajo la presidencia de Ignacio Martín Paz, faculta al Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Felipe Michlig -además senador por el departamento San Cristóbal-, a suscribir “la documentación constitutiva de la Alianza Electoral Transitoria, el Programa y Plataforma de la misma”.

En igual sentido, “la constitución de la Alianza Transitoria establecida en el artículo 10 de la ley 23.298, con el objeto de competir en el proceso de elección de Diputados Nacionales por la Provincia de Santa Fe, convocado por la normativa vigente”.

Hasta ayer, esa alianza no tenía nombre más allá de que la mayoría de los partidos integrantes habían compartido espacio con el nombre Juntos por el Cambio. Sin embargo, la incorporación del Partido Socialista obligó a poner en debate la denominación. Tras una "tormenta de ideas" que se extendió por semanas, dirigentes de los distintos espacios finalmente se pusieron de acuerdo ayer en bautizar a la alianza electoral como "Unidos para Cambiar Santa Fe".

Durante el proceso, desde el PRO insistían en mantener la palabra "cambio" con el objetivo de preservar la referencia a Juntos por el Cambio a nivel nacional. Pero desde el socialismo sugerían desanclar la alianza provincial a la nacional y por tanto proponían la denominación "Acuerdo por Santa Fe".

"Unidos para Cambiar Santa Fe" fue la síntesis que dejó a todos conformes y es la que de ahora en más designará al conglomerado de partidos de la oposición provincial que buscarán derrotar al peronismo en las PASO del 16 de julio y fundamentalmente en las generales del 10 de septiembre.

Ahora el siguiente paso será el próximo martes en Cayastá, cuando se presente en sociedad esta alianza electoral que hasta ahora tiene como precandidatos a gobernador a Maximiliano Pullaro, Carolina Losada y Clara García. En el acto de la semana que viene no habrá discursos ni dirigentes nacionales sino que simplemente se dará lectura de un documento conjunto consensuado entre los partidos asociados, tal como publicó este Diario en su edición de ayer.



RADICALES

La Resolución aprobada ayer por la Convención de la UCR santafesina, a la que asistió el rafaelino Juan Degiovanni -alineado en el sector de Leonardo Viotti y Germán Bottero- se hace referencia que “a los fines de la conformación de la alianza transitoria se invitará a participar como fundadores o adherentes a partidos aliados como el PRO, Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista, CREO, Encuentro Republicano Federal, Partido GEN, UNO, Unión del Centro Democrático y UNIR, y todas otras fuerzas políticas que deseen integrarse respetando los principios constitutivos de la Alianza. Coalición que podrá conformarse, aunque alguno de los partidos nombrados no la integre o desista de ella una vez conformada”.

En consecuencia, se designa como apoderados a Diego Luis Maciel y Lucas Della Rosa “los cuales quedan facultados a los siguientes actos: suscribir toda la documentación requerida por el Tribunal Electoral de la Provincia; nombre, sigla, logo, domicilio e incluso todos los documentos que resulte menester para el reconocimiento de la personería de la misma”.

En otro orden, “se autoriza la participación de ciudadanos independientes o afiliados de otras fuerzas políticas en las listas de la Alianza Transitoria a constituirse”, destacándose que “la plataforma electoral deberá respetar los preceptos doctrinarios de la Unión Cívica Radical”.

En igual sentido los apoderados designados deberán realizar todos los actos jurídicos necesarios para la instrumentación de los objetivos, entre ellos: “negociar y suscribir toda documentación requerida incluyendo nombre, sigla, logo, domicilio, designación de apoderados, responsables económico financieros, responsables técnicos y tecnológicos, integración y funcionamiento de la Junta Electoral; requisitos para ser precandidatas/os y candidatos; sistema de integración de las listas de candidatos; reglamento electoral; plataforma electoral; como así también cualquier otro requisito o acto que debiera cumplimentarse a fin de obtener el reconocimiento de la personería político-jurídica de la alianza transitoria y el desarrollo del proceso electoral”.

Acompañaron al presidente de la Convención, Ignacio Paz, los integrantes de la mesa de conducción: Mariana San Torcuato, María Martín, Germán Scavuzzo, secretarios convencionales; miembros del Comité Provincial, encabezado por Felipe Michlig, miembros de los Comités departamentales, autoridades institucionales y afiliados en general.

En tanto, el PRO tendrá hoy su congreso provincial para seguir el camino que ya dieron el PDP y la UCR, y por el transitarán el sábado socialistas y el partido Creo que lidera el intendente de Rosario, Pablo Javkin.