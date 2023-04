Hoy vuelve a sesionar el Concejo

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera se difundió que el Concejo Municipal sesionará hoy, desde las 9 en su recinto de sesiones Mirta Rodríguez.

En la oportunidad serán considerados los asuntos que a continuación se detallan.

Comunicaciones oficiales



* Nota Oficial remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal.Remite respuesta a Minuta de Comunicación N° 1082/2023 (Solicita al Departamento Ejecutivo información documentada de aspectos inherentes a la planta de tratamiento de biosólidos-landfarming ubicada en zona rural).



* Nota Oficial remitida pòr Evangelina Rolandi, presidente Directorio I.M.V. Presentan balance 2022, planes de acción y presupuesto 2023.



* Nota Oficial elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Remite respuesta a Minuta de Comunicación N° 1088/2023 (Solicita al Intendente Municipal convoque a reunión del Consejo Ejecutivo de Seguridad junto a representantes de instituciones de la ciudad).

* Nota Oficial elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal.Remite respuesta a Minuta de Comunicación N° 1092/2023 (Insta al Departamento Ejecutivo a remitir los informes técnicos en los que se fundamentaron los proyectos de Ordenanza que modifican el sentido de circulación de calles de los barrios Moreno, Cooperativo, Villa del Parque, Colón, 9 de Julio y Sancor).



Peticiones y asuntos particulares



* Nota Particular remitida por Vecinas y vecinos firmantes.Manifiestan su disconformidad con la posible ubicación del Complejo Ambiental Sunchales.



*Nota Particular enviada por Marcela Willer. Manifiesta su preocupación por la situación vial del loteo denominado Ciudad Verde.



Despacho de Comisión



* Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Autoriza al Sr. Intendente a suscribir convenio con el gobierno de la provincia en el marco del proyecto de inversión denominado “Plazas seguras, inclusivas y universales”.





Proyectos presentados



* Ordenanza elevado por Carolina Giusti. Dispone la realización de un reordenamiento del tendido aéreo de servicios.



* Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Aprueba convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para la ejecución de la obra "Reposición de ripio" en RP N° 13.



* Minuta de Comunicación elaborado por Santiago Dobler. Solicita al Departamento Ejecutivo publique las ejecuciones presupuestarias correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2022, conforme Ordenanza N°2079.



* Ordenanza presentado por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler. Establece sentido único de circulación de calles Pasteur y Crespo.



*Resolución elevado por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler. Modifica y reasigna partidas del presupuesto del Concejo Municipal ejercicio 2023.



Fuera de lista



* Ordenanza elevado por Santiago Dobler. Crea el Consejo Ciudadano de seguimiento de la obra pública.







* Nota Particular remitida por Vecinos frentistas de la obra de mantenimiento de pavimento urbano de Av. Lisandro de la Torre. Adjuntan solicitudes de extinción de deuda, presentadas ante el Sr. Intendente, por prescripción liberatoria.