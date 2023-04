Delgadillo retornaría a la titularidad frente a Madryn

Atlético de Rafaela intentará el próximo sábado a las 15.30 en Puerto Madryn retomar la senda del triunfo, luego de tres empates consecutivos. Para ello, el técnico Ezequiel Medrán vino trabajando durante la semana en la posibilidad de algunas variantes dentro del once titular, reconociendo principalmente las dificultades en el aspecto ofensivo en cuanto a la contundencia, por no poder aprovechar los momentos favorables para cerrar los partidos, tal como quedó evidenciado en los dos últimos cotejos ante Estudiantes de Buenos Aires -fundamentalmente- y con Aldosivi, en menor medida ya que el rival también tuvo sus méritos.

En este contexto donde el rival aprovecha casi al máximo los errores defensivos, el entrenador de la Crema dispondría modificaciones en la mitad de la cancha. Es muy probable el ingreso de Nicolás Delgadillo por el sector izquierdo. El ex Vélez, Patronato y Platense ocuparía el lugar de Ignacio Lago, pero de todos modos el jugador que vino desde San Martín de San Juan podría mantenerse en el equipo ya que ayer sintió una molestia Nicolás Laméndola, y de no llegar sería quien juegue por el tucumano.

De tal manera, el posible once inicial sería con: Marcos Peano; Matías Olguín, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Marcos Fissore; Laméndola o Lago, Facundo Soloa y Delgadillo; Alex Luna y Claudio Bieler.

La Crema entrenará hoy a las 9.30 en el Predio Tito Bartomioli, y por la noche a las 23.45 viajará a Buenos Aires, donde el viernes por la mañana tomará un vuelo hacia la ciudad patagónica.



DIRIGE BARRAZA

La AFA designó ayer a Julio Barraza como juez del partido que jugarán Deportivo Madryn y Atlético de Rafaela, el sábado a las 15.30. Como asistente 1 estará Roque Narvaez y asistente 2 Martín Saccone. El cuarto árbitro será Julio Luciano.

Este es el detalle del resto de la programación en la Zona B: Sábado, 17.30 Chacarita - Riestra, Diego Ceballos; 19:00 Villa Dálmine - Estudiantes, Franco Acita; 19:35 Aldosivi - Atlanta, Gastón Monsón Brizuela.

Domingo: 15:30 horas Tristán Suárez - Racing de Córdoba, Lucas Comesaña; 16 Maipú (Mendoza) - Brown (Adrogué), Bruno Amiconi en San Martin (Mendoza); 16 Mitre - Ferro, Luis Lobo Medina; 17 Chaco For Ever - Gimnasia (Jujuy), Maximiliano Macheroni; 18 Independiente Rivadavia - Quilmes, Pablo Giménez.