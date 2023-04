El rafaelino con chances de jugar el Mundial Sub 20

El entrenador de la Selección argentina Sub 20, Javier Mascherano, anunció la lista preliminar de futbolistas que disputarán el Mundial de la categoría en el país, desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio próximo. En total, eligió a 37 jugadores, de los cuales irá descartando hasta que queden los 23 finales, en una nómina en la que hubo varias sorpresas.

Ratificando su buena temporada, dentro de un equipo que no está teniendo buenos resultados en un contexto previsible por tratarse de un plantel muy joven, el rafaelino Felipe Sánchez es uno de los convocados en esta nómina inicial. El marcador central de Gimnasia y Esgrima La Plata fue citado junto a sus compañeros Ignacio Miramón y Benjamín Dominguez.

La siguiente es la lista preliminar completa: Arqueros: Federico Gomes Gerth (Tigre), Nicolás Claa (Lanús) y Lucas Lavagnino (River).

Defensores: Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Valentín Barco (Boca Juniors), Julián Aude (Lanús), Brian Aguilar (Lanús), Agustín Giay (San Lorenzo), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield), Nahuel Arias (San Lorenzo), Ulises Ciccioli (Rosario Central), Felipe Sánchez (Gimnasia), Renzo Malanca (Huachipato de Chile), Tomás Aviles (Racing), Franco Carboni (Monza de Italia), Julián Aude (Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos) y Esteban Lucero (Defensa y Justicia).

Mediocampistas: Máximo Perrone (Manchester City de Inglaterra), Ignacio Miramón (Gimnasia), Facundo Buonanotte (Brighton de Inglaterra), Gino Infantino (Rosario Central), Nicolás Paz (Real Madrid de España), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa de Portugal), Federico Redondo (Argentinos), Christian Ordoñez (Vélez) y Román Vega (Barcelona de España).

Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United de Inglaterra), Juan Gauto (Huracán), Matías Soulé (Juventus de Italia), Luka Romero (Lazio de Italia), Valentín Carboni (Inter de Italia), Lucas Besozzi (Central Córdoba de Santiago del Estero), Brian Aguirre (Newell`s), Alejo Véliz (Rosario Central), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).



NO VENDRIA GARNACHO

Manchester United de Inglaterra no quiere ceder al delantero argentino Alejandro Garnacho para el Mundial Sub 20. Garnacho lleva poco más de un mes lesionado en su tobillo derecho, como consecuencia de una dura entrada de Kyle Walker-Peters, jugador del Southampton.

El atacante, que había sido llamado por Lionel Scaloni para los amistosos de los campeones en Qatar 2022 en el país (no pudo estar por la lesión), está también en la lista de preseleccionados por el entrenador, Javier Mascherano, aunque el club inglés no tiene la obligación de cederlo como si fuera un Mundial de mayores.