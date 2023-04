Jueves con tres partidos

Este jueves se pondrá en marcha la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol con tres partidos, a jugarse en todos los casos desde las 21.30 (20 horas en Reserva).

Por la Zona A, Argentino de Vila recibirá a Argentino Quilmes, en tanto que 9 de Julio hará lo propio con el Deportivo Josefina. El otro encuentro será el Interzonal, en que el Deportivo Aldao será anfitrión de Unión de Sunchales.

El viernes a las 21.30 por la Zona B se medirán Deportivo Ramona vs. Deportivo Tacural; y a las 22 (20.30 en reserva), Atlético María Juana local ante Peñarol, y Ben Hur en el estadio Néstor Zenklusen ante Argentino de Humberto.

El resto de los encuentros se jugarán el domingo.

Las posiciones: Zona A, Libertad de Sunchales 15 puntos; Sportivo Norte 13; Argentino de Vila, Quilmes, Dep. Tacural y Dep. Aldao 7; Josefina y Ramona 5; 9 de Julio 3.

Zona B: Unión 12 puntos; Ben Hur 10; Peñarol 8; Brown 7; Atlético y Florida 6; Atlético María Juana 5; Ferro 4; Argentino de Humberto 0.



SEMIFINALES COPA DEP. CASTELLANOS

Las semifinales de Copa Dpto. Castellanos se jugarán el fin de semana del 30 de abril, pero aún deben decidirse los días y horarios por cuestiones de seguridad. En cancha de Independiente de Ataliva lo harán Dep. Libertad vs. Peñarol y en el estadio Germán Soltermam de 9 de Julio, Ben Hur vs. Sp. Norte.