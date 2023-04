Arbitro de Bahía Blanca para el "9"

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer ayer las designaciones arbitrales para la séptima fecha del torneo Federal A a jugarse el fin de semana.

Por la Zona 4, 9 de Julio recibirá el domingo a las 18 a Juventud Antoniana de Salta con el arbitraje de Fernando Marcos (Bahía Blanca), mientras que los asistentes también serán de ciudades lejanas, Marcos Hourticolou (Coronel Dorrego) y Emiliano Bustos (Río Colorado), en tanto que el cuarto árbitro será Alejo Cid (Pergamino).

Los otros partidos tendrán estos árbitros: Sábado a las 20.30, Sarmiento de Resistencia vs. Gimnasia y Tiro de Salta, José Díaz; domingo a las 17 Sol de América de Formosa vs. Boca Unidos de Corrientes, Mauricio Martín; y Central Norte de Salta vs. Crucero del Norte, Joaquín Gil.

Por otra parte, Unión de Sunchales luego de la fecha libre del último fin de semana, se presentará el domingo en San Francisco en el marco de la zona 3. A partir de las 15.30 visitará a Sportivo Belgrano con el arbitraje de Brian Ferreyra.