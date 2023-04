San Lorenzo recibe a Fortaleza

San Lorenzo, segundo en la Liga Profesional a seis unidades del líder River, intentará consolidarse como único puntero en el Grupo H de la Copa Sudamericana de fútbol cuando reciba hoy a Fortaleza, de Brasil, equipo dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda. El encuentro se jugará en el Estadio Pedro Bidegain, este jueves desde las 19, con televisación de DirecTV y Flow, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. El VAR estará a cargo de los uruguayos Antonio García y Alberto Feres.

Fortaleza, con Vojvoda como DT, igualó como local ante Internacional (1-1) en el torneo Brasileño y cuenta en su equipo con Emanuel Brítez (ex Unión, Independiente, Rosario Central y Defensa y Justicia), Juan Martín Lucero (ex Vélez, Defensa e Independiente), el rafaelino Tomás Pochettino (ex Boca, Defensa y River) y Silvio Romero (ex Lanús e Independiente).



HURACÁN EN ECUADOR

Huracán visitará hoy a Emelec, de Ecuador, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, con la intención de recuperarse luego de ganar apenas uno de los últimos diez partidos.El encuentro correspondiente al grupo B se disputará desde las 23 (hora argentina) en el estadio George Capwell de Guayaquil, con arbitraje del brasileño Bruno Arleu y transmisión de Directv Sports.



TIGRE EN COLOMBIA

Tigre visitará hoy a Deportes Tolima en Colombia con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la Copa Conmebol Sudamericana, en un partido válido por la segunda fecha del Grupo D. El partido se disputará desde las 23 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué (Colombia), con el arbitraje de Luis Quiroz (Ecuador) y televisación de ESPN.