El domingo se realizará la cuarta en San Antonio

MIDGETS SHOW AND POWER

Las pruebas libres, que se llevarán a cabo el sábado entre las 14:00 y las 18:00, servirán de prólogo a la disputa de la cuarta fecha del Torneo Oficial "Omar 'Cachete" Pelosi" del Midgets Show and Power y el Mini Power, que este domingo se estará cumpliendo en horario diurno.

Las actividades tendrán como marco de su realización al circuito permanente "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio-Castellanos, para seguir avanzando en la mejor temporada de la categoría, que viene de establecer un nuevo récord en su breve historial en materia de participantes en la competencia anterior.

En esa oportunidad registraron sus inscripciones 37 pilotos en la divisional superior y 12 en la telonera, respondiendo claramente a las expectativas de la organización, que confía en tener una convocatoria similar en la cuarta fecha de las 12 que formarán parte de la temporada 2023.

Respecto del cronograma para el domingo, será el siguiente: a las 08:00 se habilitará el ingreso al predio; entre las 09:00 y las 10:30 se recibirán las inscripciones; a partir de las 11:00 se desarrollarán las pruebas libres y seguidamente las pruebas de clasificación.

Luego de un paréntesis al mediodía, se reanudará la actividad a las 14:00 con las series, luego será el turno de las semifinales y en el cierre las finales, en ambos casos para el Midgets Show and Power y el Mini Power.



ASÍ SE ORDENAN

Con tres fechas disputadas, Matías Audino y Gaspar Fler son líderes en sus respectivas categorías, de acuerdo con estas posiciones:

Midgets Show and Power: Matías Audino 104 puntos; Gastón Viano 102; Ulises García 90; Matías Maina 89; Cristian Mattioli 77; Rubén Balangero y Angel Gaggi 74; Adrián Bonafede 67; Jeremías Molardo 63; Adriel Viano 59; Pablo Baronetto y Matías Giordano 58; Germán Mathier 57; Diego Haspert y Leonardo Sterpone 50; Andrés Osorio y Diego Bruera 42; Daniel Taverna 40; Sebastián Vila 39; Nicolás Scándalo 38; Marcos Zurvera 37; Héctor Heit 35; Jorgelina Bruno 33; Matías Franco y Emiliano Ponzo 32; Emiliano Torassa y Joaquín Beccaria 31; Tomás Platini 30; Lucas Torassa y Santiago Eisenacht 29; Cristian Fernández 26; Román Bertone 23; Matías Baronetto 22; Jorge Destefani y Renzo Lucato 16; Ezequiel García 13; Emanuel Martino y Oreste Argante 9; Tomás Eisenacht 8; Alberto Scalvasio 2; Pablo Bailetti, Roberto Bertoli, Claudio Pautasso, Damián Scalvasio, Martín Tosetto y Marcos García 1.

Mini Power: Gaspar Fler 114 puntos; Benjamín Bottazzi 101; Saimon Cuenca 93; Alex Ramallo 84; Felipe Masuero 82; Bruno Acosta 80; Thiago Bottazzi 71; Ezequiel Coria 65; Santiago Maina 63; Gonzalo Rinaudo 61; Donato Calvi 36; Samuel Calvi 29; Bruno Bailetti 27; Santiago Boscatti 24; Laureano Cuenca 2 y Leonardo Lovera 1.