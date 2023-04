Dengue: hay 2 personas internadas en el hospital

El dengue continúa creciendo día a día, tanto a nivel local, provincia y nacional. Al día de la fecha, son 1.033 los casos confirmados en Rafaela, lo que significa un nuevo récord histórico. Y al mismo tiempo, también se incrementa la cifra de personas internadas a raíz del avance de esta epidemia, que ya se cobró, lamentablemente durante el fin de semana pasado, su primera víctima fatal en nuestra ciudad. De acuerdo al último reporte difundido por el Ministerio de Salud de la provincia arroja el dato, hasta este martes por la tarde, de 15 pacientes que están en esa condición en toda la provincia de Santa Fe, 5 en Reconquista, 2 en Rafaela, 4 en Santa Fe (tres en el Iturraspe nuevo y el otro en el Cullen), 2 en Rosario (hospital Centenario) y uno en San Lorenzo. Igualmente, desde la provincia también se informó que en la ciudad de Rafaela hay un paciente que se encuentra en terapia intensiva, pero ante una consulta de este Diario, las autoridades sanitarias rafaelinas descartaron esta información. "Hasta el momento no tenemos ningún paciente internado en terapia intensiva. El último que ingresó fue la chica de 21 años que falleció el domingo. Pero si contamos con dos internaciones en el Hospital que se encuentran en sala general", comentó el Dr. Emilio Scarinci, director del efector local.

Más allá de esta situación, hay mucha gente con dolores físicos en estos días, sobre todo los que se ha recuperado de la enfermedad, ya que suele quedar algún tipo de secuela. Incluso, algunos aseguran que esta enfermedad es peor que el covid, ya que muchos la han pasado mal, incluso con varios días de fiebre de manera consecutiva.

En este sentido, Romina Carrizo, secretaria de Equidad del la cartera sanitaria señaló que "cuando vemos que se presenta un poco más agresivo el cuadro se hace la internación en piso o en terapia. Se está haciendo el seguimiento minucioso, son personas que tienen comorbilidades". En declaraciones a LT 10, la funcionaria fue consultada sobre cómo se está diagnosticando la enfermedad, y comentó que "en las localidades que tienen circulación, que en este momento son 32 en toda la provincia de Santa Fe, aquellos que tienen sintomatología compatible con el dengue, el diagnóstico se da como en la pandemia. Es decir, por nexo epidemiológico y contacto estrecho con una persona positiva y síntomas similares".

Sobre los síntomas de la enfermedad, describió: "Fiebre mayor a 38ºC, cefalea intensa, dolor retroocular; dolor en las articulaciones y dolor muscular; hay muchos pacientes que describen la postración. Un signo donde el paciente no puede levantarse de la cama, le cuesta caminar; le duelen las articulaciones. También están descriptos y se tienen que tener en cuenta dolor abdominal y diarrea". Advirtió que "el tratamiento no debe retrasarse" en caso de que se indique la realización del laboratorio. "Una vez realizado el diagnóstico (por nexo o contacto estrecho) se debe empezar con el tratamiento; no se puede retrasar el tratamiento por esperar un resultado de laboratorio. Hay que hacer el tratamiento sintomático", enfatizó. Además, Carrizo explicó que los test se reservan para los casos específicos. "Se reserva todo lo que sea la parte bioquímica para las personas con comorbilidades para los menores de cinco años, para las personas adultas mayores y para aquellas personas que ingresen con un cuadro grave". Y en términos sencillos, la profesional indicó "que la afectación es a nivel de los músculos y por eso duele en general todo el cuerpo, con predominio de los miembros inferiores y de las articulaciones; también pueden afectar los músculos del abdomen y alguna otra parte del cuerpo". Cabe recordar que en la provincia de Santa Fe son tres los fallecidos por dengue: uno de los decesos se dio en la ciudad de Santa Fe y los otros dos en Rafaela y Reconquista, y que el jueves de la semana pasada la cartera sanitaria confirmó 10.805 casos de dengue, 825 en Rafaela. En el día de hoy se conocerá un nuevo reporte, donde se actualizarán los casos de dengue en el territorio santafesino.



NO BAJAR LA GUARDIA

Mientras tanto, con la llegada del frío, el mosquito se guarda un poco pero remarcan que hay que estar atentos y seguir con las medidas de control porque el mosquito es de ámbito domiciliario y si los climas dentro de las casas son más agradable, el mosquito sigue circulando. Por otro lado, los huevos que ponen son muy resistentes a las temperaturas bajas y a la fumigación, por eso el descacharreo, el limpiar bien los tachos, eso sigue siendo la principal medida porque sino el huevo queda, puede durar un año, y cuando empiezan de nuevo las temperaturas más altas, eclosiona y empieza a circular de vuelta. Según los especialistas, la temperatura que mata al mosquito adulto es de 8°.



OTRAS VARIANTES

Por último, el Instituto Nacional de Enfermedades Virales (Inevh) “Dr. Julio Maiztegui”, de la Anlis Malbrán, detectó la circulación de una nueva variante del virus dengue tipo 2 en Argentina, denominada genotipo II-cosmopolita, así como del chikungunya, denominada Ecsa, a través de un estudio de secuenciación genómica, se informó ayer. Si bien esta variante ya había sido reportada previamente en la región, primero en Perú, en 2019, y posteriormente en Brasil, en 2021, esta identificación marca la introducción de un nuevo genotipo de dengue tipo 2 en Argentina, donde hasta 2022 circulaba el genotipo III-sudeste asiático americano, informó un comunicado del Ministerio de Salud. Durante el año 2016, en la emergencia del virus chikungunya en Jujuy y Salta, se había identificado el genotipo asiático americano. Sin embargo, Inevh-Anlis detectó en las nuevas muestras analizadas el genotipo Ecsa (east-central-south-África), predominante actualmente también en Brasil y Paraguay. Ambos descubrimientos son resultado del estudio de vigilancia genómica y genotipificación de los virus dengue (tipos 1 y 2) y chikungunya que lleva adelante Inevh-Anlis a partir de muestras recibidas para corroborar o confirmar el diagnóstico de pacientes procedentes de distintas zonas del país.