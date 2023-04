Actualizarán Protocolo para casos de violencia de género

Sin la presencia de representantes del Departamento Ejecutivo, las concejales Brenda Vimo, Valeria Soltermam y Alejandra Sagardoy acordaron ayer con la secretaria Adjunta del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Anahí Raffaelli y la secretaria Gremial, Eloísa Torreano, trabajar en conjunto para elaborar un nuevo Protocolo de intervención y prevención ante situaciones de violencia laboral. Durante una reunión que se efectuó en el Concejo Municipal, a la que se sumaron la Licenciada en Psicología, Dalila Alessio y la abogada Lucía Mognaschi, se avanzó en la redacción de un nuevo texto.

La decisión de actualizar el sistema de procedimientos ante casos de violencia laboral tiene como marco las denuncias de empleadas municipales del área de Protección Vial y Comunitaria contra cinco coordinadores (cuatro hombres y una mujer). La sorpresiva denuncia se conoció el martes pasado durante una asamblea de mujeres en el SEOM, en la que además se resolvió llevar adelante un paro nacional el próximo 25 de abril. Al día siguiente, el intendente Luis Castellano activó el Protocolo mientras que además se dispuso la suspensión sin goce de sueldo de los coordinadores bajo sospecha y el inicio de un sumario administrativo a cargo de Fiscalía Municipal.

"Queremos que esas personas se vayan del Municipio", indicaron fuentes ligadas a las denunciantes. En este contexto, más de 40 empleadas de la dependencia explicaron las situaciones de abuso de poder y violencia de género que soportan desde hace años, sin que se active el Protocolo, lo que deja en evidencia que el mismo no funciona y debe ser corregido.

Asimismo, se investigará si hubo áreas del Municipio que no tomaron con "seriedad y responsabilidad" las denuncias formuladas por las trabajadoras en distintos momentos.

Tras las denuncias desde Protección Vial y Comunitaria, trascendió que desde otras dependencias del Estado municipal habría nuevas presentaciones con "casos similares". "No está claro el rol del área de Recursos Humanos ni de la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia", señalaron fuentes consultadas, que además indicaron que "aún no hay denuncias en la justicia penal para que se abra una investigación formal".

La denuncia desató un escándalo de enormes proporciones tal como publicó este diario el miércoles pasado e inclusive desde la oposición sugirieron que personal de gabinete municipal debería dar un paso al costado.

En el Concejo, mientras tanto, ya delinearon los criterios del nuevo Protocolo, que podría incluir la creación de una oficina externa con representación del Ejecutivo, el Concejo y el SEOM que se encargue de recibir denuncias vinculadas a violencia laboral y de género, las que a su vez serían evaluadas por un equipo interdisciplinario.

Por ahora, las tres concejalas y las representantes del gremio quedaron en reunirse nuevamente para avanzar en la elaboración del nuevo Protocolo, que deberá ser aprobado por el Concejo.